Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz nelle esibizioni? Le cifre all’orizzonte, ma il contatore scatterà più tardi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono attesi da una ricchissima settimana di esibizioni: il 10 gennaio si affronteranno a Seoul (Corea del Sud) in un attesissimo testa a testa che permetterà di scaldare i motori in vista del vero avvio della stagione, il 14 gennaio prenderanno parte alla grande novità del Million Dollar One Point Slam (si giocano incontri di un punto secco con la presenza di amatori) e, sempre nell’ambito dell’Australian Open Opening Week a Melbourne, ci sarà spazio per altri match (ad esempio l’azzurro incrocerà il canadese Felix Auger-Aliassime il 16 gennaio).

Queste competizioni serviranno ad affinare la preparazione in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il 18 gennaio sul cemento di Melbourne e dove i due grandi rivali potrebbero affrontarsi nella finale in programma domenica 1° febbraio. Le esibizioni hanno anche l’obiettivo di catturare l’interesse degli appassionati, attrarre nuovi possibili tifosi e anche rimpinguare i conti correnti dei giocatori che decidono di regalare spettacolo. Quanti soldi guadagneranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz?

Per il momento non si conoscono ancora le cifre del match di Seoul, che comunque dovrebbero essere elevate. Difficilmente si arriverà ai sei milioni di dollari che il numero 2 del mondo si è garantito vincendo il Six Kings Slam in autunno battendo proprio lo spagnolo sul cemento di Riad.

Si attendono dettagli nelle prossime settimane, mentre di sicuro si sa che chi vincerà il Million Dollar One Point Slam porterà a casa un milione di dollari australiani (circa 570.000 euro). Nessuno di questi emolumenti entrerà però nel Prize Money ufficiale stilato dall’ATP: per le due stelle del circuito internazionale il contatore scatterà ufficialmente agli Australian Open.