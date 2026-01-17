Quanti soldi guadagna Nicol Delago per la vittoria a Tarvisio? Assegno di sostanza per il primo successo

Nicol Delago ha vinto la discesa libera di Tarvisio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Di Prampero nella località in provincia di Udine. L’azzurra ha confezionato una gara semplicemente perfetta sulle nevi friulane, dipingendo delle linee perfette con il pettorale numero 3 e lasciandosi alle spalle tutte le avversarie più quotate. La fresca 30enne (ha spento le candeline lo scorso 5 gennaio) ha dettato legge con 20 centesimi di vantaggio nei confronti della tedesca Kira Weidle-Winkelmann e 26 centesimi sulla statunitense Lindsey Vonn, mentre Sofia Goggia ha faticato e ha chiuso al di fuori della top-10.

La formidabile altoatesina ha conquistato la prima vittoria in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, riuscendo finalmente a fare risuonare l’Inno di Mameli dopo essere salita sul podio in ben cinque occasioni, ma mancando sempre il gradino più alto: nel 2018 fu seconda nella discesa della Val Gardena, nel 2019 fu seconda nel superG di Lake Louise, nel 2020 conquistò la seconda piazza nella discesa di Altenmarkt, nel 2024 fu terza nelle discese di Altenmarkt e Saalbach. Ottima iniezione di fiducia quando mancano tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove la nostra portacolori potrà sognare in grande.

Il risultato odierno ha un peso enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, anche perché si tratta della seconda affermazione stagionale per l’Italia femminile dopo la stoccata di Sofia Goggia nel superG della Val d’Isere prima di Natale. Come sempre, però, va annotato anche un interessante risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Nicol Delago con la vittoria nella discesa libera di Tarvisio? Il montepremi è molto interessante, visto che stiamo parlando di 54.709 euro (da quest’anno non si paga più in franchi svizzeri, dunque non c’è bisogno di effettuare conversione).

Si tratta del riconoscimento standard per un successo in Coppa del Mondo, eccezion fatta per i 70.000 euro che sono stati messi in palio quattro giorni fa in occasione dello slalom di Flachau. In questa stagione Nicol Delago ha guadagnato 65.185 euro (prima di oggi il contatore era fermo a 10.476, frutto soprattutto dei noni posti conseguiti nelle discese di Val d’Isere e Zauchensee) e si è così avvicinata alla top-10 del Prize Money Ranking, la classifica ufficiale dei premi agonistici stilata della Federazione Internazionale.

QUANTI SOLDI GUADAGNA NICOL DELAGO CON LA VITTORIA A TARVISIO?

54.709 euro