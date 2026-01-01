Quanti soldi guadagna Jannik Sinner? Le cifre incassate nel 2025. E le esibizioni…

Jannik Sinner ha guadagnato 19,114 milioni di dollari statunitensi (circa 16,505 milioni di euro) nel corso dell’ultima stagione, tenendo in considerazione esclusivamente i ricavi dai risultati sportivi, ovvero gli emolumenti garantiti dagli organizzatori dei singoli tornei e i cui importi sono pubblici. A queste cifre si aggiungono chiaramente i proventi derivanti da sponsor e altre attività, ma che non sono noti e annunciati, e che dunque non computiamo in questa sede, soffermandoci esclusivamente sulle soddisfazioni derivanti dalle prestazioni fornite sui campi nel corso di un anno solare in cui ha dovuto anche scontare una squalifica di tre mesi.

Jannik Sinner ha giganteggiato alle ATP Finals disputato un mese e mezzo fa a Torino, portando a casa bene 5,071 milioni di dollari (circa 4,377 milioni di euro) e ha rimpinguato in maniera importante il proprio conto corrente, che aveva arricchito in occasione delle quattro finali Slam: 3,5 milioni di dollari australiani (circa 1,96 milioni di euro) e tre milioni di sterline britanniche (circa 3,4 milioni di euro) per i trionfi conseguiti agli Australian Open e a Wimbledon; 1,275 milioni di euro e 2,5 milioni di dollari statunitensi (circa 2,16 milioni di euro) per gli atti conclusivi persi contro Alcaraz al Roland Garros e agli US Open.

Il fuoriclasse altoatesino si è meritato altri assegni di lusso nel corso di questa annata agonistica: 946.000 euro per il trionfo al Masters 1000 di Parigi, il mezzo milione abbondante di euro per la finale agli Internazionali d’Italia e per il sigillo all’ATP 500 di Vienna, i quasi 600.000 dollari per l’atto conclusivo al Masters 1000 di Cincinnati, i 751.000 dollari per il trionfo al torneo ATP 500 di Pechino.

Non bisogna dimenticare i sei milioni di dollari che si è portato a casa per l’affermazione al Six Kings Slam (torneo di esibizione a Riad, con tanto di finale vinta contro Alcaraz), che lo portano a un totale di 25,114 milioni di dollari (circa 21,68 milioni di euro). Jannik Sinner non ha però avuto accesso al bonus dell’ATP perché ha saltato almeno quattro tornei di livello 1000, rinunciando così a una fetta di torta di circa due milioni di euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER NEL 2025

Australian Open (vittoria): 3,5 milioni di dollari australiani (circa 1,96 milioni di euro).

Masters 1000 di Roma (finale): 523.870 euro.

Roland Garros (finale): 1,275 milioni di euro.

ATP 500 di Halle (ottavi di finale): 36.885 euro.

Wimbledon (vittoria): 3 milioni di sterline britanniche (circa 3,4 milioni di euro).

Masters 1000 di Cincinnati (finale): 597.890 dollari statunitensi (circa 516.150 euro).

US Open (finale): 2,5 milioni di dollari statunitensi (circa 2,16 milioni di euro).

ATP 500 di Pechino (vittoria): 751.075 dollari statunitensi (circa 648.400 euro).

Masters 1000 di Shanghai (terzo turno): 60.400 dollari statunitensi (circa 52.100 euro)

ATP 500 di Vienna (vittoria): 511.835 euro.

Masters 1000 di Parigi (vittoria): 946.610 euro.

ATP Finals (vittoria da imbattuto): 5,071 milioni di dollari statunitensi (circa 4,377 milioni di euro).

TOTALE: 19,114 milioni di dollari statunitensi (circa 16,505 milioni di euro).

Aggiungendo la vittoria al Six Kings Slam (torneo di esibizione), valsa 6 milioni di dollari statunitensi (circa 5,18 milioni di euro), raggiunge 25,114 milioni di dollari (circa 21,68 milioni di euro).