Quanti soldi guadagna Jannik Sinner agli Australian Open 2026? Il montepremi per la prima settimana

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open, ma il cammino nel primo Slam della stagione non è stato privo di insidie per il fuoriclasse altoatesino, capace di vincere le ultime due edizioni del torneo che si disputa sul cemento di Melbourne: all’esordio ha regolato il francese Hugo Gaston (6-2, 6-1 e ritiro dell’avversario) e al secondo turno ha schiacciato il padrone di casa James Duckworth con un perentorio 6-1, 6-4, 6-2, ma in occasione del terzo match ha sudato contro lo statunitense Eliot Spizzirri.

Il numero 2 del mondo ha perso il primo set contro il numero 85 del ranking ATP, poi ha dovuto fare i conti con i crampi, ha sofferto il caldo rovente, ha sfruttato l’interruzione dovuta al nuovo protocollo per queste condizioni ed è riuscito a spuntarla per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo un’autentica battaglia. Il nostro portacolori tornerà in campo lunedì 26 gennaio per affrontare Luciano Darderi agli ottavi di finale, in palio la qualificazione ai quarti da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e il norvegese Casper Ruud.

Come sempre non va considerato soltanto il risvolto agonistico e sportivo, ma anche la parte economica: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel corso della prima settimana agli Australian Open 2026? La qualificazione al terzo turno garantisce 327.750 dollari australiani (circa 188.000 euro), mentre giocare gli ottavi di finale assicurerebbe 480.000 dollari (circa 275.000 euro). L’entità dell’emolumento si alza con i quarti di finale (750.000 dollari, circa 430.000 euro) e la semifinale (1,25 milioni di dollari, circa 717.000 euro).

Il finalista perdente si consolerà con 2,15 milioni di dollari (circa 1,24 milioni di euro), mentre il vincitore degli Australian Open 2026 farà festa con 4,15 milioni di dollari australiani (circa 2,38 milioni di euro). Jannik Sinner riuscirà ad alzare al cielo il trofeo per la terza volta consecutiva e ad assicurarsi l’assegno più generoso? Dodici mesi fa il fuoriclasse altoatesino portò a casa 3,5 milioni di dollari australiani, dunque la borsa per una conferma a Melbourne sarebbe molto più generosa.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER AGLI AUSTRALIAN OPEN 2026?

