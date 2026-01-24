Quanti soldi guadagna Giovanni Franzoni con la vittoria a Kitzbuehel? C’è il super jackpot! Memorabile premio a 6 cifre

Giovanni Franzoni ha pennellato delle linee da favola, ha trovato velocità in ogni tratto, ha strabiliato nella seconda parte di gara e ha firmato un’impresa memorabile, vincendo in maniera commovente la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Stiamo parlando della gara di velocità pura per eccellenza, la più prestigiosa e importante dell’intera annata agonistica: la complessissima pista Streif è ribattezzata l’Università del Circo Bianco, oggi l’azzurro si è laureato con lode sulle nevi austriache, dove solo i veri fenomeni riescono a fare festa e dove il nostro talento ha fatto sognare tutti gli appassionati in maniera magistrale.

Sceso con il pettorale numero 2, alla sua seconda apparizione su questo tracciato nel massimo circuito internazionale itinerante (lo scorso anno fu quattordicesimo), il 24enne ha fatto saltare il bianco: ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:52.31, battendo per sette centesimi il fenomeno svizzero Marco Odermatt al termine di un duello rusticano già consegnato alla storia della disciplina. Dopo aver gioito sulla Lauberhorn di Wengen (altra pista iconica del panorama mondiale), dove settimana scorsa trionfò in superG e fu terzo in discesa libera, è arrivato il quarto podio stagionale e in carriera, considerando anche la terza piazza nel superG della Val Gardena prima di Natale.

A caldo è arrivato il pensiero per Matteo Franzoso, che lo scorso anno fu suo compagno di stanza proprio a Wengen e che ci ha purtroppo lasciato lo scorso 15 settembre in seguito a una caduta avvenuta durante gli allenamenti in Argentina in vista dell’inizio della nuova stagione: a lui aveva già dedicato il risultato conseguito sulla Saslong, oggi non poteva mancare nelle sue prime parole dopo aver firmato il risultato più bello della sua carriera, quando tra l’altro mancano soltanto un paio di settimane alla discesa libera che assegnerà le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (l’appuntamento è per sabato 7 febbraio).

Un italiano è tornato a vincere la discesa sulla Streif a distanza di sette anni dall’ultima affermazione di Dominik Paris, si tratta del quarto azzurro a imporsi in questa prova dopo Kristian Ghedina (1998), Dominik Paris (2013, 2017, 2019) e Peter Fill (2016). Il risultato odierno ha un peso enorme dal punto di vista sportivo e agonistico, anche perché cambierà nell’immediato la vita dell’atleta e, ci si auspica, avrà anche un gran riflesso sul suo futuro a lungo termine. È però interessante soffermarsi anche sul risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Giovanni Franzoni con la vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel?

Il montepremi è eccezionale, visto che stiamo parlando di 100.000 euro! Oggi c’era l’attesissimo e ambitissimo super jackpot per il trofeo dell’Hahnenkamm: vista la complessità della pista e la sua importanza, gli organizzatori hanno deciso di essere più generosi nella distribuzione di denaro rispetto a quanto succede nelle altre tappe della Coppa del Mondo. Abitualmente il vincitore porta a casa 54.709 euro, oggi ha intascato quasi il doppio!

Giovanni Franzoni è così salito a quota 204.987 euro guadagnati in stagione ed è balzato al secondo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi sportivi (dunque escludendo sponsor ed emolumenti derivanti da altre fonti) elaborata ufficialmente dalla FIS: davanti a lui c’è soltanto Marco Odermatt, che ha accumulato ben 636.231 euro e ha ormai già messo in cassaforte la quinta Sfera di Cristallo generale della sua fenomenale carriera.

QUANTI SOLDI GUADAGNA GIOVANNI FRANZONI CON LA VITTORIA A KITZBUEHEL?

100.000 euro.