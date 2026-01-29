Quanti punti può guadagnare o perdere Sinner agli Australian Open su Alcaraz: tutti gli scenari

Lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’azzurro Jannik Sinner continuano a duellare per la vetta del ranking ATP agli Australian Open 2026 di tennis: finora i due hanno incamerato 800 punti da inizio torneo, ma negli ultimi due incontri ne verranno messi in palio altri 1200.

Ad inizio torneo, nel ranking live, la distanza tra i due era di 2150 punti, e fino ad ora è rimasta immutata: nella classifica ufficiale Sinner è a -550 da Alcaraz, ma lunedì 2 febbraio l’azzurro scarterà 2000 punti avendo vinto nel 2025, mentre l’iberico ne perderà 400, essendo uscito ai quarti lo scorso anno.

Ai 2150 punti attuali di distanza ne potranno essere aggiunti o sottratti altri 1200, in caso di vittoria del torneo di uno dei due con sconfitta in semifinale dell’altro: ecco che Sinner potrebbe ritrovarsi a -3350 o a -950 rispettivamente nella peggiore e nella migliore delle ipotesi.

Ci sono però altre possibili situazioni intermedie: la distanza potrebbe rimanere invariata in caso di sconfitta di entrambi in semifinale, oppure potrebbe variare di 500 punti in caso di sconfitta di uno dei due in finale con l’altro fuori in semifinale. Alcaraz potrebbe arrivare a +2650 o a +1650 rispettivamente.

L’ipotesi più affascinante, però, è quella di uno scontro tra i due in finale: entrambi incasserebbero altri 500 punti con la vittoria in semifinale e poi se ne giocherebbero altri 700 nello scontro diretto. Sinner potrebbe portarsi a -1450 in caso di vittoria, o finire a -2850 in caso di sconfitta.

SCENARIO CON ENTRAMBI SCONFITTI IN SEMIFINALE (RANKING LIVE)

1 Carlos Alcaraz 12450

2 Jannik Sinner 10300

SCENARIO CON SINNER IN FINALE ED ALCARAZ ELIMINATO IN SEMIFINALE

1 Carlos Alcaraz 12450

2 Jannik Sinner 10800

SCENARIO CON ALCARAZ IN FINALE E SINNER ELIMINATO IN SEMIFINALE

1 Carlos Alcaraz 12950

2 Jannik Sinner 10300

SCENARIO CON SINNER VINCITORE ED ALCARAZ ELIMINATO IN SEMIFINALE

1 Carlos Alcaraz 12450

2 Jannik Sinner 11500

SCENARIO CON ALCARAZ VINCITORE E SINNER ELIMINATO IN SEMIFINALE

1 Carlos Alcaraz 13650

2 Jannik Sinner 10300

SCENARIO CON ALCARAZ VINCITORE IN FINALE SU SINNER

1 Carlos Alcaraz 13650

2 Jannik Sinner 10800

SCENARIO CON SINNER VINCITORE IN FINALE SU ALCARAZ

1 Carlos Alcaraz 12950

2 Jannik Sinner 11500