Quanti punti può guadagnare (o perdere) Jannik Sinner agli Australian Open? La proiezione turno per turno

Jannik Sinner si è presentato agli Australian Open 2026 da numero 2 del mondo con 11.500 punti all’attivo e martedì 20 gennaio farà il proprio esordio sul cemento di Melbourne affrontando il francese Hugo Gaston. Il fuoriclasse altoatesino sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e dovrà cercare di onorare al meglio la cambiale da duemila punti che lo attende all’orizzonte.

Sicuramente il 24enne resterà al secondo posto del ranking ATP al termine del primo Slam della stagione, visto che non può superare lo spagnolo Carlos Alcaraz (12.050, la sua cambiale è di 400 punti, visto che lo scorso anno fu sconfitto ai quarti di finale) o essere raggiunto dal tedesco Alexander Zverev (5.105), ma in base all’andamento del torneo in terra oceanica cambierà il suo bottino di punti all’attivo. Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner agli Australian Open turno per turno?

Considerando i 2.000 punti da scartare, il campione in carica alla Rod Laver Arena partirà con 9.500 punti e in caso di vittoria contro Gaston incamererà 50 punti, passando così a quota 9.550 punti. Al secondo turno il campione di Wimbledon incrocerà o l’australiano Duckworth o il croato Prizmic: non dovrebbero esserci problemi a portare a casa i 100 punti e a transitare a 9.600 punti, ma attenzione al terzo turno: dall’altra parte della rete potrebbe esserci il brasiliano Joao Fonseca, occorrerà sangue freddo per qualificarsi agli ottavi e guadagnare 200 punti, utili per portarsi a 9.700 punti.

Agli ottavi le insidie più temibili potrebbero essere il russo Karen Khachanov e il francese Giovanni Mpetshi Perricard, ma Jannik Sinner sarebbe sempre favorito e la vittoria varrebbe 400 punti, per un totale di 9.900 punti. Da prendere con le pinze il quarto di finale, perché Jannik Sinner potrebbe dover fare i conti con lo statunitense Ben Shelton (le alternative sarebbero, sulla carta, il norvegese Casper Ruud e il canadese Denis Shapovalov): in palio 800 punti e la possibilità di tornare oltre i 10.000 punti (10.300).

In semifinale potrebbe materializzarsi un testa a testa con il serbo Novak Djokovic: la qualificazione all’atto conclusivo assicura 1.300 punti, l’azzurro si proietterebbe a 10.800 punti. Se dovesse alzare al cielo il trofeo (la finale potrebbe essere con il suo grande rivale Carlos Alcaraz, come già successo negli ultimi tre Slam) allora il nostro portacolori si garantirebbe 2.000 punti e tornerebbe a quota 11.500 punti.

PUNTI JANNIK SINNER AUSTRALIAN OPEN

Primo turno: scarta 2.000 punti, ne guadagna 10. Secondo con 9.510 punti.

Secondo turno: scarta 2.000 punti, ne guadagna 50. Secondo con 9.550 punti.

Terzo turno: scarta 2.000 punti, ne guadagna 100. Secondo con 9.600 punti.

Ottavi di finale: scarta 2.000 punti, ne guadagna 200. Secondo con 9.700 punti.

Quarti di finale: scarta 2.000 punti, ne guadagna 400. Secondo con 9.900 punti.

Semifinale: scarta 2.000 punti, ne guadagna 800. Secondo con 10.300 punti.

Finale: scarta 2.000 punti, ne guadagna 1.300. Secondo con 10.800 punti.

Vittoria: scarta 2.000 punti, ne guadagna 2.000. Secondo con 11.500 punti.