Quanti punti possono guadagnare Paolini e Cobolli nei ranking WTA ed ATP contro la Francia

Dopo la sconfitta patita contro la Svizzera all’esordio, l’Italia è chiamata al successo contro la Francia nell’ultima giornata del Girone C per qualificarsi ai quarti di finale della United Cup 2026 di tennis come miglior seconda della città di Perth.

Il torneo, per quanto concerne i match di singolare, sia maschile che femminile, assegna punti, rispettivamente, per i ranking ATP e WTA: a differenza dei tornei classici, il valore di ogni vittoria dipende dalla combinazione di due fattori.

I punti incamerati, infatti, sono calcolati in base al ranking dell’avversario battuto ed alla fase della manifestazione in cui il match si disputa: le eventuali affermazioni contro la Francia di Jasmine Paolini e di Flavio Cobolli, per questi motivi, non sarebbero equivalenti.

Il confronto tra Italia e Francia verrà aperto dal singolare maschile tra Flavio Cobolli ed Arthur Rinderknech: al momento dell’iscrizione alla United Cup (10 novembre 2025) il transalpino si trovava al numero 29 della classifica ATP. Il match si disputa nella prima fase a gironi, quindi l’azzurro guadagnerebbe 40 punti.

Il secondo incontro di giornata, invece, sarà il singolare femminile, in cui Jasmine Paolini se la vedrà con la transalpina Leolia Jeanjean, che alla stessa data si trovava al numero 106 del ranking WTA: in questo caso, visto che la sfida si gioca nella prima fase del torneo, l’italiana incasserebbe 20 punti.