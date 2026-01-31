Quanti punti perde Sinner nel ranking ATP: il possibile distacco minimo e massimo da Alcaraz

Conseguenze poco gradite per Jannik Sinner dopo la sconfitta inattesa nelle semifinali degli Australian Open 2026 contro il serbo Novak Djokovic. Il ko al quinto set contro Nole ha infatti ripercussioni anche sull’obiettivo stagionale dell’azzurro: il ritorno in vetta alla classifica mondiale.

Sinner, che difendeva 2000 punti per il trionfo nel Major australiano, deve fare i conti con un pesante -1200 nell’aggiornamento in tempo reale del ranking ATP. Di contro, lo spagnolo Carlos Alcaraz, eliminato lo scorso anno nei quarti di finale a Melbourne proprio da Djokovic, registra attualmente un +900. Un saldo che fa lievitare il margine di vantaggio dell’iberico a 2650 punti sull’italiano.

Un distacco che, però, potrebbe non essere definitivo. Alcaraz ha infatti la possibilità di incrementare ulteriormente il proprio vantaggio: in caso di vittoria contro Djokovic nell’atto conclusivo dello Slam australiano, il gap salirebbe fino a 3350 punti nei confronti di Jannik.

Si tratterebbe di un distacco importante, pur tenendo conto che da febbraio a maggio Sinner non avrà punti da difendere a causa della sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol” del 2025, mentre Alcaraz dovrà gestire 2650 punti nello stesso periodo. Una finestra che lascia aperto uno spiraglio in prospettiva, ma è chiaro che il colpo incassato nella terra dei canguri è stato duro sotto tutti i punti di vista.

RANKING ATP AGGIORNATO

1. Carlos Alcaraz 12950 punti (+900 rispetto all’ultimo aggiornamento)

2. Jannik Sinner 10300 punti (-1200 rispetto all’ultimo aggiornamento)

In caso di vittoria dello spagnolo degli Australian Open

1. Carlos Alcaraz 13650 punti (+1600 rispetto all’ultimo aggiornamento)

2. Jannik Sinner 10300 punti (-1200 rispetto all’ultimo aggiornamento)