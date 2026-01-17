Quanti punti difende Sinner agli Australian Open 2026: il confronto con Alcaraz e la corsa al n.1

L’esordio ufficiale nel 2026 sia per l’azzurro Jannik Sinner che per lo spagnolo Carlos Alcaraz arriverà agli Australian Open, e contestualmente ripartirà da Melbourne la corsa al numero 1 del ranking ATP: la situazione al termine della scorsa stagione vedeva l’iberico primo con 12050 e l’italiano secondo con 11500.

A Melbourne, dunque, Jannik Sinner ripartirà con 550 punti di ritardo da Carlos Alcaraz, ma per il gioco degli scarti l’azzurro non potrà scavalcare l’iberico agli Australian Open: l’italiano dovrà difendere i 2000 punti della vittoria dello scorso anno, mentre lo spagnolo ne perderà soltanto 400 per i quarti di finale del 2025.

Nella classifica virtuale che andrà a comporsi all’inizio del primo torneo stagionale del Grand Slam, Sinner si attesterà a quota 9500, mentre Alcaraz sarà a quota 11650: tra i due vi saranno dunque 2150 punti di distacco, incolmabili agli Australian Open, che ne metteranno in palio 2000.

Il sorpasso dell’azzurro potrebbe arrivare, però, lunedì 9 febbraio, data in cui Alcaraz dovrà scartare i 500 punti del successo di Rotterdam 2025, torneo che Sinner saltò: affinché l’eventualità si concretizzi, però, saranno necessari in Australia il successo di Sinner e l’eliminazione di Alcaraz prima dei quarti.

RANKING PRIMA DEGLI AUSTRALIAN OPEN

1 Carlos Alcaraz (Spagna) 12050

2 Jannik Sinner (Italia) 11500

PUNTI DA SCARTARE AGLI AUSTRALIAN OPEN

Jannik Sinner 2000

Carlos Alcaraz 400

RANKING SENZA I PUNTI DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

1 Carlos Alcaraz (Spagna) 11650

2 Jannik Sinner (Italia) 9500