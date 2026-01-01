Quanti punti difende Jasmine Paolini nei primi 2 mesi del 2026: gli scenari per il ranking WTA

Sta per prendere il via la nuova stagione agonistica di Jasmine Paolini. La tennista toscana, attuale numero 8 del ranking WTA, sarà protagonista alla United Cup 2026, competizione a squadre miste per nazioni in programma in Australia (2-11 gennaio). A Perth, l’azzurra rappresenterà uno dei pilastri della selezione italiana, impegnata il 4 gennaio contro la Svizzera e il 6 contro la Francia, match decisivi per la conquista dell’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Per Paolini si tratta di una ghiotta opportunità per accumulare punti preziosi e migliorare ulteriormente la propria posizione nel ranking mondiale. Analizzando le scadenze dei primi due mesi della stagione, emerge un dato incoraggiante: l’italiana è tra le giocatrici con il minor carico di punti da difendere, appena 460 complessivi.

Un bottino contenuto, per effetto dei risultati ottenuti nel 2025: quarti di finale alla United Cup (90 punti), terzo turno agli Australian Open (130), ottavi di finale nel WTA 1000 di Doha (120) e ottavi di finale nel WTA 1000 di Dubai (120). La classe 1996 ha dunque ampi margini di guadagno, soprattutto in vista del primo Slam dell’anno.

Molto dipenderà anche dal sorteggio del tabellone e, soprattutto, dalle condizioni fisiche della giocatrice azzurra. L’auspicio è di rivedere una Paolini in piena efficienza, capace di partire con decisione già dalla United Cup, costruendo fiducia e ritrovando continuità nel suo miglior tennis.

RANKING WTA TOP-10 E SCADENZE PRIMI DUE MESI 2026

1. Aryna Sabalenka 10870 (-1930 punti)

2. Iga Swiatek 8395 (-1710 punti)

3. Coco Gauff 6723 (-950 punti)

4. Amanda Anisimova 6287 (-1135 punti)

5. Elena Rybakina 5850 (-1190 punti)

6. Jessica Pegula 5583 (-790 punti)

7. Madison Keys 4335 (-2554 punti)

8. Jasmine Paolini 4325 (-460 punti)

9. Mirra Andreeva 4319 (-1500 punti)

10 Ekaterina Alexandrova 3375 (-971 punti)

La nostra portacolori, considerando questa situazione, ha la possibilità di mettere la freccia nei confronti di Madison Keys, distante solo 10 punti e chiamata alla difficilissima conferma del titolo di Melbourne e di quello di Adelaide. Nell’eventualità di un grande percorso in Australia e nei primi WTA1000 della stagione, Jasmine potrebbe ambire alla top-5.