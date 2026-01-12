Quanti italiani in tabellone agli Australian Open 2026? Nutrita pattuglia maschile, sparuta quella femminile

Il tennis italiano si conferma come una realtà di assoluto riferimento in ambito internazionale. A pochi giorni dall’inizio del primo Slam stagionale gli undici giocatori inseriti nei due tabelloni principali degli Australian Open rappresentano l’ulteriore fotografia di un movimento in costante crescita che continua a collezionare risultati positivi in serie e festeggia, da oggi, l’ingresso di Lorenzo Musetti nei primi cinque del mondo.

A guidare una pattuglia che in campo maschile è numericamente nutrita sarà ovviamente Jannik Sinner. Il numero due del mondo, vincitore delle ultime due edizioni del torneo, si presenta ai nastri di partenza con la ferma intenzione di provare a centrare il tris, risultato da cui partire per poi lanciarsi nuovamente all’assalto del numero uno ATP.

Alle sue spalle si colloca il giocatore toscano. L’approdo storico nella Top 5 del ranking ATP rappresenta l’ulteriore step di crescita di un giocatore che sta lavorando per emergere anche sui campi veloci e per riuscire a confermarsi ai massimi livelli dopo la splendida scorsa stagione. Partiranno tra le teste di serie Flavio Cobolli e Luciano Darderi: per entrambi il proposito è quello di riuscire a confermare gli enormi progressi che nel 2025 hanno caratterizzato i rispettivi percorsi e di continuare a scalare la classifica per arrivare il più in alto possibile.

Sarà, in buona parte, dipendente anche dal sorteggio il cammino che attende gli altri azzurri. La cambiale più pesante è quella di Lorenzo Sonego che difende i quarti di finale raggiunti nell’ultima edizione. Il trionfo in Coppa Davis ha rappresentato la grande rivincita di Matteo Berrettini dopo i mesi bui seguiti all’ennesimo infortunio che ha, ancora una volta, penalizzato il talento cristallino di un giocatore frenato solamente dai problemi fisici.

Proveranno ad iniziare la stagione con il piede giusto Matteo Arnaldi, che da quest’anno ha deciso di cambiare allenatore, Mattia Bellucci, voglioso di tornare ad esprimersi sui livelli che l’hanno fatto conoscere al grande pubblico con la semifinale di Rotterdam 2025, e Luca Nardi, bisognoso di invertire un trend già ampiamente negativo nelle prime uscite.

In entrambi i settori l’esito delle qualificazioni potrebbe rimpinguare i rispettivi contingenti, speranza auspicabile soprattutto per la sparuta pattuglia presente in campo femminile. Jasmine Paolini, dopo un’annata di grandi cambiamenti nella quale si è comunque confermata ad alti livelli, vuole essere protagonista anche nei tornei dello Slam. Elisabetta Cocciaretto spera di essere sostenuta da una buona condizione fisica e di evitare infortuni per costruirsi il cammino virtuoso grazie a cui risalire in classifica.