Quante posizioni perdono Bolelli/Vavassori nel ranking ATP di doppio: in fumo 1200 punti

La coppia azzurra composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori è uscita di scena all’esordio nel torneo di doppio maschile degli Australian Open 2026 di tennis: gli italiani sono stati battuti dal taiwanese Ho Ray e dal tedesco Hendrik Jebens ed hanno salutato Melbourne (Vavassori sarà impegnato nel misto con Sara Errani).

Bolelli e Vavassori difendevano la finale dello scorso anno e quindi scarteranno al termine del torneo 1200 punti, mentre la partecipazione agli Australian Open ne vale appena 10: gli azzurri, dunque, crolleranno da quota 4210 punti a 3020.

Al contrario di quel che ci si potrebbe attendere per una così gran mole di punti persi, al momento gli azzurri, che condividevano la 13ma posizione nel ranking, nella graduatoria virtuale scivolano al 18° posto, perdendo appena 5 piazze, anche se altri tennisti potrebbero ancora scavalcarli in classifica.

RANKING ATP BOLELLI/VAVASSORI

Ranking lunedì 19 gennaio: 4210 punti, 13° posto.

Ranking dopo l’eliminazione agli Australian Open: 3020 punti, 18° posto virtuale.