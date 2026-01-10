Quante posizioni guadagna Lorenzo Musetti nel ranking ATP? Doppio sorpasso e storico approdo in top5!

Lorenzo Musetti ha raggiunto il punto più alto della sua giovane carriera, entrando nella top-5 del ranking ATP: lunedì 12 gennaio, quando verrà aggiornata la classifica internazionale, il toscano sarà il nuovo numero 5 del mondo. Il 23enne si è regalato questo riscontro grazie alla finale raggiunta nel torneo ATP 250 di Hong Kong: dopo aver regolato l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il padrone di casa Coleman Wong, l’azzurro ha sconfitto il russo Andrey Rublev in rimonta ed è così diventato il terzo italiano a rientrare tra i magnifici cinque da quando esiste la graduatoria computerizzata.

Nella passata stagione era riuscito a raggiungere la sesta piazza (suo best ranking fino a stamattina), ora l’anno è incominciato nel miglior modo possibile con il doppio sorpasso ai danni dell’australiano Alex De Minaur (sesto con 4.080 punti) e del canadese Felix Auger-Aliassime (settimo con 3.990 punti) operato nel corso di questa settimana. Lorenzo Musetti occupa la quinta piazza con 4.105 punti: raggiungendo l’atto conclusivo sul cemento asiatico ha incamerato 165 punti e ha scartato i 50 conseguiti dodici mesi fa nello stesso torneo, quando si fermò ai quarti di finale per mano dello spagnolo Jaume Munar.

Lorenzo Musetti si isserà a quota 4.190 punti nel caso in cui dovesse alzare al cielo il trofeo, battendo in finale il vincente del confronto tra lo statunitense Marcos Giron e il kazako Alexander Bublik. Non cambierebbe in meglio la sua posizione: resterebbe quinto alle spalle del serbo Novak Djokovic (4.780) e del tedesco Alexander Zverev (5.105) nel ranking ATP guidato dallo spagnolo Carlos Alcaraz (12.050) davanti a Jannik Sinner (11.500).

RANKING ATP DI LORENZO MUSETTI

Ranking ATP al 5 gennaio: settimo con 3.990 punti.

Ranking ATP con la finale a Hong Kong: quinto con 4.105 punti.

Ranking ATP con l’eventuale vittoria a Hong Kong: quinto con 4.190 punti.