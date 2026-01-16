Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: dove può arrivare se vince la finale a Hobart

Dopo aver iniziato il proprio cammino dalle qualificazioni, Elisabetta Cocciaretto ha vinto 6 incontri consecutivi nel torneo WTA 250 di Hobart, 2 nel tabellone cadetto e 4 nel main draw: l’azzurra domani disputerà la finale del torneo australiano e sta scalando il ranking WTA.

L’azzurra si è portata da quota 849 a 1012, incamerando 163 punti netti e guadagnando 16 posizioni nella graduatoria mondiale, issandosi al momento dall’80° al 64° posto. Nell’ultimo atto Cocciaretto se la vedrà, nella prossima notte italiana, con la statunitense Iva Jovic.

Nell’ultimo atto verranno messi in palio, oltre al titolo, altri 87 punti, che lancerebbero Cocciaretto a quota 1099, al 56° posto virtuale: per l’italiana ci sarebbe, nel complesso, un guadagno totale, rispetto a lunedì scorso, di 250 punti netti e 24 posizioni.

RANKING WTA ELISABETTA COCCIARETTO

Ranking lunedì 12 gennaio: 849 punti, 80° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1012 punti, 64° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1099 punti, 56° posto virtuale.