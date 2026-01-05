Quando tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker: nuova sfida in Nor-Am: il programma delle gare

Una nuova avventura oltreoceano attende Anna Trocker, Giada D’Antonio e Giorgia Collomb, protagoniste nel circuito Nor-Am a partire da domani. Un contesto nel quale le prime due hanno già dimostrato di potersi esprimere su livelli molto interessanti. La 17enne di Fiè allo Sciliar, infatti, è stata protagonista di una crescita costante nelle gare di Copper Mountain, dove ha centrato un quinto e un secondo posto in gigante, coronando il tutto con la vittoria nello slalom.

Per Trocker non sono mancati anche gli impegni nel massimo circuito: a Semmering ha sfiorato l’accesso alla seconda manche del gigante di Coppa del Mondo, mentre a Kranjska Gora è uscita nella prima frazione di gara. Segnali incoraggianti, comunque, nel percorso di maturazione della giovane altoatesina.

Discorso simile per la 16enne napoletana Giada D’Antonio, che sulle nevi di Copper Mountain è andata due volte vicina alla top-ten in gigante, nonostante un numero di partenza piuttosto penalizzante. Successivamente, la campana si è messa in luce nel circuito nazionale giovanile a Moena, confermando il suo ottimo stato di forma.

All’esordio assoluto in Coppa del Mondo a Semmering, D’Antonio ha dovuto invece confrontarsi con una pista particolarmente segnata tra i pali snodati, ma ha lasciato intravedere buone cose nella prima parte della run iniziale, prima di uscire e non completare la prova. Attesa anche una reazione da parte di Collomb, chiamata a invertire una stagione finora complessa.

Il programma prevede ora la trasferta canadese: prima tappa a Tremblant, con due giganti in calendario il 6 e 7 gennaio, quindi il trasferimento a Mont Saint-Sauveur, dove tra l’8 e il 9 gennaio andranno in scena due slalom. Non ci sarà troppo tempo per tirare il fiato.

PROSSIME GARE GIADA D’ANTONIO E ANNA TROCKER

Martedì 6 gennaio: gigante di Nor-Am Cup a Tremblant

Mercoledì 7 gennaio: gigante di Nor-Am Cup a Tremblant

Giovedì 8 gennaio: slalom di Nor-Am Cup a Mont Saint-Sauveur

Venerdì 9 gennaio: slalom di Nor-Am Cup a Mont Saint-Sauveur