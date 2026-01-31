Quando torna Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei (che non ha giocato nel 2025)

Non è finita come sperava l’avventura a Melbourne per Jannik Sinner. La sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2026 è un boccone amaro da mandare giù e lo stesso azzurro, come ammesso in conferenza stampa, ha annunciato che si concederà alcuni giorni di pausa per metabolizzare il ko e ripartire nel prosieguo della stagione.

Quando tornerà in campo? Il classe 2001, numero uno del tennis italiano, rientrerà alle competizioni dal 16 al 22 febbraio a Doha (Qatar), torneo di categoria ATP 500 che lo scorso anno non aveva potuto disputare a causa della sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”, episodio che lo costrinse a rinunciare a una fase cruciale dell’annata.

Successivamente, il suo calendario prevede la partecipazione ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, appuntamenti ai quali nel 2025 non prese parte per le medesime ragioni. In particolare, il torneo californiano assume un significato speciale: fu proprio lì, due anni fa, che ebbe inizio il lungo e complesso “travaglio” vissuto dal tennista altoatesino.

Le tappe negli Stati Uniti, in programma dal 4 al 14 marzo e dal 18 al 29 dello stesso mese, rappresentano snodi fondamentali per Sinner, anche alla luce di quanto accaduto in passato. Le motivazioni per puntare in alto in questi Masters 1000 non mancano: resta da capire se riuscirà a concretizzarle, tenendo conto delle ambizioni di Carlos Alcaraz e senza sottovalutare un Novak Djokovic apparso nuovamente competitivo, come dimostrato in Australia.

CALENDARIO JANNIK SINNER DOPO GLI AUSTRALIAN OPEN 2026

FEBBRAIO

16-22 febbraio

ATP 500 Doha

MARZO

4-14 marzo

ATP Masters 1000 Indian Wells

18-29 marzo

ATP Masters 1000 Miami