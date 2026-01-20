Quando torna Federica Brignone? Niente Cechia, poi una pista ‘amica’ prima delle Olimpiadi

Federica Brignone è tornata col botto in Coppa del Mondo, ottenendo un significativo sesto posto nel gigante di Kronplatz a distanza di 292 giorni dal terribile infortunio riportato lo scorso 3 aprile in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana ha sfoderato una prestazione di alto profilo sulla pista “Erta” di San Vigilio di Marebbe, evidenziando un livello non troppo lontano dalle big attuali della specialità.

La Tigre di La Salle, penalizzata dal pettorale 13 nella prima manche, ha chiuso la competizione odierna dopo due discese con un gap di 1″23 dalla vincitrice austriaca Julia Scheib e di 77 centesimi dalla zona podio. A conti fatti, nella gara del rientro dopo il calvario degli ultimi nove mesi, Brignone è arrivata in scia a Mikaela Shiffrin (oggi quarta) togliendosi peraltro la soddisfazione di battere alcune gigantiste di prima fascia come Paula Moltzan, Valerie Grenier e Alice Robinson.

Il risultato odierno non dovrebbe cambiare in ogni caso i piani dell’azzurra, che salterà quasi sicuramente il prossimo gigante (l’ultimo in calendario prima delle Olimpiadi) del 24 gennaio a Spindleruv Mlyn. Brignone rinuncerà alla scomoda trasferta in Cechia per tornare ad allenarsi sulle nevi di Cortina in velocità, con l’obiettivo di trovare buone sensazioni anche in superG ed eventualmente in discesa libera.

Nel caso in cui la sciatrice valdostana dovesse registrare dei feedback positivi in allenamento, allora lo step successivo potrebbe essere quello di gareggiare in un contesto a lei storicamente favorevole come Crans Montana (che ospiterà due discese ed un superG dal 28 gennaio al 1° febbraio) prima di affrontare i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.