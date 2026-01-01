Quando torna Federica Brignone? A gennaio le prime gare prima delle Olimpiadi: tutte le ipotesi

Federica Brignone è tornata ad allenarsi da qualche settimana, cimentandosi in alcune giornata in pista sulle nevi di casa. La fuoriclasse valdostana ha indossato gli sci lo scorso 26 novembre e nell’ultima mese si è prodigata a più riprese tra le porte larghe, cercando di lasciarsi alle spalle il bruttissimo infortunio rimediato lo scorso 3 aprile (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del crociato sinistro).

La portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (ricoprirà il ruolo insieme ad Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosanet) sta cercando di ritrovare la migliore condizione di forma possibile e il corretto feeling con i materiali e la pista per farsi trovare pronta in vista dei Giochi, che si apriranno il prossimo 6 febbraio. Mancano cinque settimane al grande evento della stagione e l’auspicio è che la nostra portacolori possa essere della partita per inseguire grandi sogni.

Federica Brignone si presenterà alla rassegna a cinque cerchi con qualche gara nelle gambe oppure senza essersi cimentata in un evento ufficiale? La domanda è d’obbligo, soprattutto dopo che Flavio Roda, Presidente della FISI, ha dichiarato che sarebbe meglio che l’azzurra non si presenti al cancelletto di partenza nelle prossime settimane, se non per fare da apripista. Sono scuole di pensiero, ma è giusto ripassare il calendario di Coppa del Mondo per farsi un’idea sul possibile rientro in gara di Federica Brignone.

Tralasciando i weekend di Kranjska Gora (gigante e slalom il 3-4 gennaio) e Zauchensee (discesa libera e superG il 10-11 gennaio), oltre ovviamente allo slalom di Flachau (13 gennaio), si potrebbe pensare agli appuntamenti in Italia per rivederla all’opera: discesa libera e superG il 17-18 gennaio a Tarvisio e gigante a Kronplatz il 20 gennaio. Dopo gli eventi sulle nevi di casa sono previste le trasferte di Spindleruv Mlyn (24-25 gennaio con gigante e slalom) e Crans Montana (30-31 gennaio con discesa libera e superG), ultime prove prima delle Olimpiadi.