Quando si svolgeranno i Test di F1 2026? Tutte le date, una sessione sarà chiusa al pubblico

Come sappiamo, l’edizione 2026 del Mondiale di Formula 1 coinciderà con una rivoluzione tecnica. Ovviamente, questa dinamica implica la necessità di raccogliere quanti più dati possibile in pista, immagazzinando riscontri concreti e non simulazioni computerizzate.

Indi per cui, il management della categoria ha deciso di aumentare il numero di test pre-stagionali. SI disputeranno tre sessioni, concentrate fra la fine di gennaio e la metà di febbraio, in due differenti autodromi, ossia il Montmelò e Sakhir, contesti abituali quando si tratta di provare le monoposto.

In Spagna si girerà dal 26 al 30 gennaio. Cinque giornate complessive, ma ogni team potrà calcare l’asfalto in tre giorni. La sessione è definita “privata”, poiché le tribune saranno chiuse al pubblico. Sostanzialmente, un primo assaggio riservato esclusivamente agli addetti ai lavori.

A febbraio doppio appuntamento in Bahrain, con sei giorni totali, suddivisi in due tranche. La prima vedrà le squadre impegnate l’11, il 12 e il 13 febbraio; la seconda sarà invece tenuta il 17, 18 e 19 febbraio. Sostanzialmente, una mega-sessione con un intervallo al suo interno.

F1 – CALENDARIO TEST 2026

Montmelò, 26-30 gennaio (5 giorni totali ,ma 3 per ogni Team)

Sakhir (I), 11-13 febbraio

Sakhir (II), 17-19 febbraio