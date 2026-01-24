Quando si gioca Sinner-Darderi? Giorno di pausa cruciale per ritrovare brillantezza

Jannik Sinner e Luciano Darderi si affronteranno negli ottavi di finale degli Australian Open 2026 dando vita a un derby tricolore dal sapore speciale. Per l’italo-argentino si tratta di un traguardo di grande prestigio: fino alla scorsa stagione aveva spesso faticato a trovare continuità sul cemento, mentre a Melbourne sta mostrando un rendimento solido e convincente.

Lo conferma la vittoria contro un giocatore affidabile come il russo Karen Khachanov. Ora, però, lo attende una sfida di ben altro spessore contro il due volte campione del torneo, che arriva all’appuntamento con qualche punto interrogativo. Il successo di Sinner sull’americano Eliot Spizzirri, infatti, a un certo punto del match sembrava davvero lontano. I crampi, comparsi in modo significativo all’inizio del terzo set, lo avevano quasi immobilizzato nel quarto gioco.

Provvidenziale si è rivelata la sospensione imposta dal regolamento per le condizioni climatiche estreme, con le temperature giunte al massimo livello di allerta. L’interruzione del match e la conseguente chiusura del tetto della Rod Laver Arena hanno finito per agevolare l’altoatesino, comunque bravo a ritrovare lucidità e soluzioni in una situazione tutt’altro che semplice.

In quest’ottica, il giorno di riposo in programma domani sarà fondamentale per il numero 2 del mondo. Il confronto con Darderi è infatti previsto per lunedì 26 gennaio, con orario ancora da definire. Qualora Sinner dovesse essere nuovamente impegnato nella sessione diurna, sotto il sole australiano, il rischio che alcuni problemi si ripresentino non è da escludere. Non resta che attendere.