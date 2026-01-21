Quando si gioca Italia-Serbia, Europei pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

L’Italia ha sconfitto la Croazia per 13-10 e si è qualificata alle semifinali degli Europei 2026 di pallanuoto, in corso di svolgimento a Belgrado. Il Settebello ha dato vita a un avvincente match da dentro o fuori contro la compagine balcanica: chi vinceva avrebbe chiuso la seconda fase a gironi al secondo posto alle spalle della Grecia e avrebbe così potuto proseguire l’avventura continentale, mentre chi perdeva sarebbe stato relegato al match per la quinta piazza finale.

Gli azzurri torneranno in acqua venerdì 23 gennaio (alle ore 20.30) per affrontare la Serbia: si preannuncia un scontro titanico per la nostra Nazionale, chiamata al pirotecnica testa a testa con i Campioni Olimpici di Parigi 2024, che saranno spinti dal rovente pubblico locale. I ragazzi del CT Sandro Campagna saranno chiamati a battere i favoritissimi padroni di casa se vorranno meritarsi la finale per l’oro da disputare contro la vincente dell’altra semifinale tra Grecia.

Si tratta di un risultato davvero rimarchevole, anche perché ottenuto con una squadra ringiovanita e alla sua prima esperienza internazionale a questi livelli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2026 di pallanuoto maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SERBIA, SEMIFINALE EUROPEI PALLANUOTO

Venerdì 23 gennaio

Ore 20.30 Italia vs Serbia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-SERBIA EUROPEI PALLANUOTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.