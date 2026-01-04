Quando si gioca Italia-Francia, United Cup 2026: orari, programma, streaming

La United Cup 2026 di tennis, in corso in Australia, vedrà concludersi alla RAC Arena di Perth il Girone C: l’Italia, testa di serie numero 3, martedì 6 gennaio, alle ore 3.00 italiane, affronterà la Francia nell’ultimo tie del raggruppamento.

Il tie si aprirà alle ore 3.00 italiane con il singolare maschile, in cui Flavio Cobolli affronterà Arthur Rinderknech, poi a seguire nel singolare femminile Jasmine Paolini sfiderà Leolia Jeanjean, infine nel doppio misto le coppie dovrebbero essere formate da Sara Errani/Andrea Vavassori e da Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Edouard Roger-Vasselin.

La diretta tv di Italia-Francia della United Cup 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX e Tennis TV, infine la Diretta Live testuale del tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO UNITED CUP 2026

Martedì 6 gennaio – RAC Arena di Perth

Gruppo C: Italia-Francia

Dalle ore 3.00 italiane

Flavio Cobolli-Arthur Rinderknech – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Jasmine Paolini-Leolia Jeanjean – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Sara Errani/Andrea Vavassori-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Edouard Roger-Vasselin – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.