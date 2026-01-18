Quando può gareggiare Federica Brignone a Kronplatz? Orari gigante, tv, streaming

Federica Brignone potrebbe fare il proprio ritorno in gara nella giornata di martedì 20 gennaio, quando si disputerà il gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena sulla pista Erta nella località dolomitica. Il condizionale è d’obbligo: la detentrice della Sfera di Cristallo si sta lasciando alle spalle il brutto infortunio accusato a inizio aprile e sta lavorando alacremente in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, figura nel gruppo delle convocate per questo appuntamento, ma deve ancora sciogliere le ultime riserve.

La fuoriclasse valdostana, infatti, deciderà sulla sua partecipazione alla gara tra le porte larghe soltanto alla vigilia dell’evento. La Campionessa del Mondo di gigante si presenterà al cancelletto di partenza e si prodigherà nel proprio rientro agonistico a 292 giorni di distanza dalla terribile caduta in Val di Fassa? Sembra albergare un po’ di ottimismo, ma occorre muoversi con grande attenzione prima di cimentarsi effettivamente nel settimo gigante stagionale del massimo circuito internazionale itinerante (dopo Soelden, Copper Mountain, i due di Tremblant, Semmering e Kranjska Gora).

A che ora dovrebbe gareggiare Federica Brignone nel gigante di Kronplatz? Nel caso in cui decidesse di prendere parte all’evento di martedì 20 gennaio, la prima manche è in programma alle ore 10.30 e avrà in dote un pettorale tra l’8 e il 15 (ormai è scivolata nel secondo sottogruppo di merito). La seconda manche scatterà alle ore 13.30 e si seguirà l’inversione delle migliori trenta atlete dopo metà gara. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGEREBBE FEDERICA BRIGNONE A KRONPLATZ?

Martedì 20 gennaio

Ore 10.30 Gigante femminile a Kronplatz, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Gigante femminile a Kronplatz, seconda manche – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA GIGANTE KRONPLATZ: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.