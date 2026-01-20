Coppa del Mondo
Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv
Mercoledì 21 gennaio andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla pista Streif per un nuovo test: dopo l’assaggio del martedì, gli atleti avranno a disposizione una nuova occasione per saggiare le linee di un tracciato decisamente complesso e per trovare il giusto feeling con la neve austriaca. Appuntamento alle ore 11.30, con tanti italiani pronti per essere protagonisti.
Giovanni Franzoni ha siglato il miglior tempo nella prima prova e continua a sognare dopo il grande weekend di Wengen (vittoria in superG e terzo posto in discesa), Dominik Paris cercherà di lasciarsi alle spalle gli acciacchi fisici in una località molto amata, l’eterno Christof Innerhofer sta inseguendo la convocazione alle Olimpiadi, Mattia Casse è chiamato ad alzare il livello, si attende una reazione da parte di Guglielmo Bosca e Florian Schieder è in crescita di condizione.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nella seconda prova della discesa libera maschile di Kitzbuehel. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery+, garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA KITZBUEHEL
Mercoledì 21 gennaio
Ore 11.30 Seconda prova cronometrata della discesa libera maschile a Kitzbuehel – Diretta streaming su Discovery+
PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI NELLA PROVA DI KITZBUEHEL
Questi gli intervalli di partenza, a partire dalle ore 11.30 quando scatterà il numero 1: tra il pettorale numero 1 e il numero 5 gli atleti partiranno a intervalli di due minuti, dal 6 al 15 si scenderà a intervalli di 2’15”, dal 16 al 30 l’intervallo sarà di due minuti, dal 31 in avanti si scenderà separati di 1’30”. Preparation break di 3 minuti dopo il numero 30.
Giovanni Franzoni: pettorale numero 5, ore 11.38.
Dominik Paris: pettorale numero 10, ore 11.49 e 15 secondi.
Florian Schieder: pettorale numero 15, ore 12.00 e 30 secondi.
Mattia Casse: pettorale numero 20, ore 12.10 e 30 secondi.
Christof Innerhofer: pettorale numero 24, ore 12.18 e 30 secondi.
Guglielmo Bosca: pettorale numero 35, ore 12.41.
Benjamin Jacques Alliod: pettorale numero 43, ore 12.53.
Max Perathoner: pettorale numero 58, ore 13.15 e 30 secondi.
Marco Abbruzzese: pettorale numero 64, ore 13.24 e 30 secondi.
PROGRAMMA SECONDA PROVA KITZBUEHEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery+, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SECONDA PROVA DISCESA KITZBUEHEL
1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
2 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
3 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
4 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
5 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
6 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
9 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
12 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
13 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
15 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
16 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
19 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
20 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
21 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
22 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
23 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
25 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
27 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
28 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
30 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
35 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
36 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
38 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
39 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
40 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
41 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
43 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
44 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
46 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
47 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
48 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
49 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
50 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
51 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
52 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
53 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
54 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
55 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
56 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
57 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
58 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
59 6190556 CAILLOT Ken 1998 FRA Atomic
60 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
61 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
62 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
63 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
64 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
65 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
66 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
67 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
68 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
69 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
70 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head