Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Kranjska Gora 2025: orario esatto, n. di pettorale, tv

Saranno ben nove le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 3 gennaio, l’azione scatterà alle ore 10.00, e saranno 62 le atlete al via, con 21 Paesi rappresentati.

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 11 alle ore 10.17.30: la prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), infatti, inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 1’45” l’una dall’altra.

Per il gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD per la 1a manche e Rai Sport HD per la 2a run, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Sabato 3 gennaio

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD per la 1a manche, Rai Sport HD per la 2a run.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA?

Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 11 alle ore 10.17.30: la prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), infatti, inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 1’45” l’una dall’altra.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

2 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

3 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

4 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

9 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

13 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

14 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

19 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

20 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

22 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

23 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

25 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

27 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

28 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

30 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

31 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

33 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

34 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

35 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

36 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head

37 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

38 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

39 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

40 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

41 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

42 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer

43 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

44 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon

45 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

46 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

47 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon

48 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica

49 6296380 POMARE’ Ambra 2004 ITA Rossignol

50 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

51 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

52 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard

53 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

54 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

55 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

56 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

57 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

58 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

59 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

60 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic

61 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol

62 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica