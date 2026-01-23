Coppa del Mondo
Quando parte Giovanni Franzoni oggi, superG Kitzbuehel 2026: orario, n. di pettorale, tv
Giovanni Franzoni punta ad essere grande protagonista nel superG di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena oggi (venerdì 23 maggio) sulla mitica pista Streif, la ribattezzata Università del Circo Bianco. Su uno dei tracciati più complicati ed esigenti dell’intero panorama internazionale, l’azzurro andrà a caccia del colpaccio dopo aver firmato il miglior tempo in entrambe le prove cronometrate della discesa libera sulla nevi della località austriaca.
Il 24enne bresciano si presenterà al cancelletto di partenza forte dei grandi risultati conseguiti settimana scorsa a Wengen: sull’iconico tracciato del Lauberhorn si impose proprio in superG (sua prima affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante) e poi salì sul terzo gradino del podio in discesa libera. Riflettori puntati sul giovane talento gardesano, che sta attraversando un momento di forma davvero eccezionale e che si sta lanciando nel miglior modo possibile verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
L’appuntamento è alle ore 11.30, quando verrà dato il via alla gara. Giovanni Franzoni ha avuto in sorte il pettorale numero 7 e dunque scatterà alle ore ore 11.42 e 30 secondi: il regolamento di giornata prevede che i primi cinque atleti al via scattino a intervalli di due minuti, dal 6 al 15 si partirà separati di 2’15”, poi si tornerà alla cadenza dei due minuti dal 16 al 30 con tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22 e 30, mentre dal 31 in avanti si passerà a una cadenza di 1’25”.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, il pettorale e l’orario di partenza di Giovanni Franzoni per il superG di Kitzbuehel, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA PARTE GIOVANNI FRANZONI NEL SUPERG DI KITZBUEHEL
PETTORALE DI GIOVANNI FRANZONI PER IL SUPERG DI KITZBUEHEL
Numero 7.
CALENDARIO SUPERG MASCHILE A KITZBUEHEL
Venerdì 23 gennaio
Ore 11.30 SuperG maschile a Kitzbuehel – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA SUPERG KITZBUEHEL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 2, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST SUPERG MASCHILE A KITZBUEHEL
1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
2 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
3 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
4 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
5 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
7 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
9 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
10 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
11 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
12 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
13 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
15 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
16 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
18 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
21 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
22 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
23 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
25 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
26 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
27 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
28 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
30 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
31 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
32 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
33 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
35 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
37 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
38 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
39 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
40 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
41 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
42 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
43 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
44 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
45 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
46 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
47 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
48 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
49 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
50 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
51 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
52 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
53 54678 BACHLER Fabian 2001 AUT Atomic
54 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon
55 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
56 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
57 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
58 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
60 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
61 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
62 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA Head
63 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head