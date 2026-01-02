Coppa del Mondo
Quando parte Anna Trocker nel gigante di Kranjska Gora 2025: orario esatto, n. di pettorale, tv
L’ultima delle nove azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: la prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 13.00.
Nella prima manche, salvo interruzioni, Anna Trocker partirà col 58 alle ore 11.11.00: la prima atleta scatterà alle 10.00, poi gli intervalli di partenza saranno, per i pettorali da 1 a 15 di 1’45”, da 16 a 30 di 1’30” e dal 31 in poi di 45”, inoltre ci saranno tre pause di 2’15” ciascuna dopo i pettorali 15, 22 e 30.
Per il gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD per la 1a manche e Rai Sport HD per la 2a run, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Sabato 3 gennaio
Ore 10.00 Prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD
Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD per la 1a manche, Rai Sport HD per la 2a run.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTE ANNA TROCKER?
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
2 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
3 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
4 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
7 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
9 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
12 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
13 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
14 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
17 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
18 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
19 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
20 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
22 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
23 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
25 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
27 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic
28 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
29 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
30 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
31 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
33 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
34 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
35 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
36 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head
37 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
38 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic
39 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
40 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
41 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
42 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer
43 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
44 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon
45 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
46 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
47 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon
48 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica
49 6296380 POMARE’ Ambra 2004 ITA Rossignol
50 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon
51 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
52 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard
53 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol
54 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
55 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
56 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol
57 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
58 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon
59 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
60 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic
61 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol
62 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica