Quando Sinner-Djokovic e Alcaraz-Zverev, Australian Open 2026: orari semifinali, tv, streaming

Nel tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis sarà tempo di semifinali venerdì 30 gennaio, quando si disputeranno entrambi i match del penultimo atto, uno nella sessione diurna e l’altro in quella serale.

I due match andranno in scena certamente sulla Rod Laver Arena, ma l’ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: l’incontro della sessione diurna andrà in scena non prima delle 4.30 ora italiana, mentre quello previsto nella serale si terrà non prima delle 9.30 ora italiana.

La diretta tv del match delle semifinali degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri sarà assicurata da OA Sport. Semifinale con Sinner anche in chiaro su Nove ed in streaming gratuito su nove.tv.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 30 gennaio

Rod Laver Arena

Semifinali singolare maschile

Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Alexander Zverev (Germania, 3)

Jannik Sinner (Italia, 2) – Novak Djokovic (Serbia, 4)

Possibili slot orari:

Sessione diurna – Non prima delle 4.30 ora italiana

Sessione serale – Non prima delle 9.30 ora italiana

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Semifinale con Sinner anche in chiaro su Nove ed in streaming gratuito su nove.tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.