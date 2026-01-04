Quando le prossime gare di sci alpino? Tornano gli uomini a Madonna di Campiglio e Adelboden, donne a Zauchensee: tutti gli orari

Dopo essersi rimessi in cammino con il primo weekend di gare del nuovo anno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2026 è pronta a tuffarsi in un mese di estrema importanza per l’intera stagione. Nei prossimi giorni, infatti, vivremo ben tre appuntamenti, due per il comparto maschile, uno per quello femminile.

Iniziamo dal Circo Bianco al maschile che si è preso un pizzico di meritate vacanze. Gli uomini torneranno in azione mercoledì 7 gennaio con il tradizionale slalom di Madonna di Campiglio. Sulla splendida pista denominata “3-Tre”, gli specialisti dei rapid gates ci regaleranno il consueto spettacolo sotto la luce dei riflettori con la gara in notturna. La prima manche scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 21.00. Nel weekend successivo sono in arrivo altre due prove tecniche, in un’altra location imprescindibile del calendario: Adelboden. Sulla splendida pista Chuenisbärgli vivremo un gigante e uno slalom. Sabato 10 toccherà alla iconica gara tra le porte larghe (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30), quindi domenica 11 sarà la volta dello slalom ai medesimi orari.

Ma, come detto, saranno in azione anche le donne. Il ritorno alle gare sarà in quel di Zauchensee-Altenmarkt (Austria) per due prove veloci. Nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio (in entrambi i casi alle ore 11.30) si inizierà con le prove della discesa che, effettivamente, si disputerà sabato 10 gennaio sulla “Kälberloch”. Il weekend austriaco si chiuderà domenica 11 gennaio alle ore 12.00 con il superG.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Mercoledì 7 gennaio

Ore 18.00 prima manche slalom Madonna di Campiglio

Ore 21.00 seconda manche slalom Madonna di Campiglio

Giovedì 8 gennaio

Ore 11.30 prima prova discesa femminile Zauchensee

Venerdì 9 gennaio

Ore 11.30 seconda prova discesa femminile Zauchensee

Sabato 10 gennaio

Ore 10.30 prima manche gigante Adelboden

Ore 11.30 discesa femminile Zauchensee

Ore 13.30 seconda manche gigante Adelboden

Domenica 11 gennaio

Ore 10.30 prima manche slalom Adelboden

Ore 12.00 superG femminile Zauchensee

Ore 13.30 seconda manche slalom Adelboden