Sci Alpino
Quando le prossime gare di sci alpino? Tornano gli uomini a Madonna di Campiglio e Adelboden, donne a Zauchensee: tutti gli orari
Dopo essersi rimessi in cammino con il primo weekend di gare del nuovo anno, la Coppa del Mondo di sci alpino 2026 è pronta a tuffarsi in un mese di estrema importanza per l’intera stagione. Nei prossimi giorni, infatti, vivremo ben tre appuntamenti, due per il comparto maschile, uno per quello femminile.
Iniziamo dal Circo Bianco al maschile che si è preso un pizzico di meritate vacanze. Gli uomini torneranno in azione mercoledì 7 gennaio con il tradizionale slalom di Madonna di Campiglio. Sulla splendida pista denominata “3-Tre”, gli specialisti dei rapid gates ci regaleranno il consueto spettacolo sotto la luce dei riflettori con la gara in notturna. La prima manche scatterà alle ore 18.00, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 21.00. Nel weekend successivo sono in arrivo altre due prove tecniche, in un’altra location imprescindibile del calendario: Adelboden. Sulla splendida pista Chuenisbärgli vivremo un gigante e uno slalom. Sabato 10 toccherà alla iconica gara tra le porte larghe (prima manche ore 10.30, seconda manche ore 13.30), quindi domenica 11 sarà la volta dello slalom ai medesimi orari.
Ma, come detto, saranno in azione anche le donne. Il ritorno alle gare sarà in quel di Zauchensee-Altenmarkt (Austria) per due prove veloci. Nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio (in entrambi i casi alle ore 11.30) si inizierà con le prove della discesa che, effettivamente, si disputerà sabato 10 gennaio sulla “Kälberloch”. Il weekend austriaco si chiuderà domenica 11 gennaio alle ore 12.00 con il superG.
Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026
Mercoledì 7 gennaio
Ore 18.00 prima manche slalom Madonna di Campiglio
Ore 21.00 seconda manche slalom Madonna di Campiglio
Giovedì 8 gennaio
Ore 11.30 prima prova discesa femminile Zauchensee
Venerdì 9 gennaio
Ore 11.30 seconda prova discesa femminile Zauchensee
Sabato 10 gennaio
Ore 10.30 prima manche gigante Adelboden
Ore 11.30 discesa femminile Zauchensee
Ore 13.30 seconda manche gigante Adelboden
Domenica 11 gennaio
Ore 10.30 prima manche slalom Adelboden
Ore 12.00 superG femminile Zauchensee
Ore 13.30 seconda manche slalom Adelboden