Quando le prossime gare di sci alpino? Schladming e Crans Montana prima delle Olimpiadi

Mentre stiamo vivendo la domenica di gare della Coppa del Mondo di sci alpino 2026, è già tempo di pensare ai prossimi impegni. Il Circo Bianco non è ancora pronto per concentrarsi solo sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Nel prossima settimana, infatti, saranno in programma ancora tantissimi appuntamenti tutti da vivere.

Si inizierà, infatti, già da martedì 27 gennaio. Il Circo Bianco al maschile sarà di scena a Schladming (Austria) per due prove tecniche. Sulla Planai, infatti, si partirà con il gigante (prima manche ore 17.45, seconda alle ore 20.45), quindi mercoledì 28 gennaio si replicherà con lo slalom (ore 17.45 la prima manche, ore 20.45 la seconda).

Sempre mercoledì 28 gennaio scatterà anche il lungo fine settimana di Crans Montana (Svizzera). Alle ore 10.30 andrà in scena la prima prova della discesa femminile, che sarà replicata alle ore 10.00 di giovedì 29 gennaio. Venerdì 30 gennaio toccherà alla gara vera e propria alle ore 10.00, mentre sabato 31 gennaio sarà la volta del superG alle ore 11.00. A Crans Montana saranno in azione anche gli uomini. Da venerdì 30 gennaio alle ore 12.00 si partirà con la prima prova della discesa, mentre sabato si tornerà in azione alle ore 12.00. La gara si vivrà domani 1 febbraio alle ore 11.00.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara. Non ci sarà copertura tv o streaming per le prove delle discese.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Martedì 27 gennaio

Ore 17.45 prima manche gigante maschile Schladming

Ore 20.45 seconda manche gigante maschile Schladming

Mercoledì 28 gennaio

Ore 10.30 prima prova discesa femminile Crans Montana

Ore 17.45 prima manche slalom maschile Schladming

Ore 20.45 seconda manche slalom maschile Schladming

Giovedì 29 gennaio

Ore 10.00 seconda prova discesa femminile Crans Montana

Venerdì 30 gennaio

Ore 10.00 discesa femminile Crans Montana

Ore 12.00 prima prova discesa maschile Crans Montana

Sabato 31 gennaio

Ore 11.00 superG femminile Crans Montana

Ore 12.00 seconda prova discesa maschile Crans Montana

Domenica 1 febbraio

Ore 11.00 discesa maschile Crans Montana