Quando le prossime gare di sci alpino? Kronplatz infrasettimanale, poi Kitzbuehel e Spindleruv Mlyn
La Coppa del Mondo di sci alpino 2026 si prepara per una delle settimane più importanti dell’intera stagione. I due comparti sono pronti per una serie di appuntamenti di grande importanza, con punti pesanti in palio per la rincorsa alla Sfera di Cristallo e, non ultimo, iniziare a preparare la condizione in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.
Iniziamo dalle donne. Le atlete saranno di scena a Kronplatz nella giornata di martedì 20 gennaio per il gigante sulla “Erta” che dovrebbe vedere l’attesissimo ritorno in pista di Federica Brignone. Prima manche alle ore 10.30, seconda alle ore 13.30. Nel weekend, invece, trasferta in Repubblica Ceca in quel di Spindleruv Mlyn per altre due prove tecniche. Gigante nella giornata di sabato 24 gennaio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30) e slalom domenica 25 gennaio (prima manche alle ore 09.30, seconda alle ore 12.15).
Il comparto maschile, invece, sarà impegnato sulla “Streif” a Kitzbuehel. Da martedì 20 a giovedì 22 gennaio andranno in scena le tre prove della discesa (il via sempre alle ore 11.30), quindi da venerdì 23 gennaio si inizierà a fare sul serio. Alle ore 11.30 si partirà con il superG, quindi sabato 24 gennaio, sempre alle ore 11.30, sarà la volta della discesa, mentre domenica 25 gennaio si chiuderà, come tradizione, con lo slalom. La prima manche inizierà alle ore 10.30, la seconda alle ore 13.30.
Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara. Non ci sarà copertura tv o streaming per le prove delle discese.
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026
Martedì 20 gennaio
Ore 10.30 prima manche gigante femminile Kronplatz
Ore 11.30 prima prova discesa maschile Kitzbuehel
Ore 13.30 seconda manche gigante femminile Kronplatz
Mercoledì 21 gennaio
Ore 11.30 seconda prova discesa maschile Kitzbuehel
Giovedì 22 gennaio
Ore 11.30 terza prova discesa maschile Kitzbuehel
Venerdì 23 gennaio
Ore 11.30 superG maschile Kitzbuehel
Sabato 24 gennaio
Ore 10.00 prima manche gigante femminile Spindleruv Mlyn
Ore 11.30 discesa maschile Kitzbuehel
Ore 13.30 seconda manche gigante femminile Spindleruv Mlyn
Domenica 25 gennaio
Ore 09.30 prima manche slalom femminile Spindleruv Mlyn
Ore 10.30 prima manche slalom maschile Kitzbuehel
Ore 12.15 seconda manche slalom femminile Spindleruv Mlyn
Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Kitzbuehel