Quando le prossime gare di sci alpino? Flachau infrasettimanale, poi Wengen e Tarvisio

Mentre stiamo vivendo la domenica di Adelboden e Zauchensee/Altenmarkt è già tempo di pensare ai prossimi impegni per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Entriamo nel vivo del fondamentale mese di gennaio che si dividerà tra la rincorsa alla Sfera di Cristallo e la concentrazione di atlete e atleti in direzione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina che si fanno sempre più vicini all’orizzonte.

Il programma della settimana sarà quanto mai ricco. Iniziamo dal comparto maschile che, da martedì 13 gennaio, scenderà in pista per la prima prova della discesa di Wengen. Sul Lauberhorn si replicherà anche mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, con gli orari fissati per le ore 12.30. Da venerdì 16 gennaio, invece, si farà sul serio. Si partirà con il superG delle ore 12.30, quindi sabato 17 sempre alle ore 12.30 toccherà alla discesa, mentre domenica 18 gennaio si chiuderà con lo slalom (prima manche ore 10.00, seconda ore 13.00).

Passando al comparto femminile, invece, si inizierà martedì 13 gennaio con lo slalom di Flachau. Alle ore 17.45 la prima manche, alle ore 20.45 la seconda. Da giovedì 15 gennaio, invece, le atlete si sposteranno in direzione di Tarvisio con la prima delle due prove delle discesa (il via alle ore 11.00). Sabato 17 gennaio si inizierà a fare sul serio con la discesa alle ore 10.45, mentre domenica 18 gennaio si chiuderà il programma con il superG alle ore 11.15.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara. Non ci sarà copertura tv o streaming per le prove delle discese.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Martedì 13 gennaio

Ore 12.30 prima prova discesa maschile Wengen

Ore 17.45 prima manche slalom femminile Flachau

Ore 20.45 seconda manche slalom femminile Flachau

Mercoledì 14 gennaio

Ore 12.30 seconda prova discesa maschile Wengen

Giovedì 15 gennaio

Ore 11.00 prima prova discesa femminile Tarvisio

Ore 12.30 terza prova discesa maschile Wengen

Venerdì 16 gennaio

Ore 11.00 seconda prova discesa femminile Tarvisio

Ore 12.30 superG maschile Wengen

Sabato 17 gennaio

Ore 10.45 discesa femminile Tarvisio

Ore 12.30 discesa maschile Wengen

Domenica 18 gennaio

Ore 10.00 prima manche slalom maschile Wengen

Ore 11.15 superG femminile Tarvisio

Ore 13.00 seconda manche slalom maschile Wengen