Quando la finale degli Australian Open 2026? Orario, tv, streaming. In chiaro solo ad una condizione

La finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis metterà di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 ATP, ed il vincente del match tra l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, ed il serbo Novak Djokovic, numero 4 del seeding.

Il match si giocherà domenica 1° febbraio, andrà in scena sulla Rod Laver Arena, sarà l’ultimo dell’intera manifestazione (si giocherà dopo le finali di singolare dei tornei della categoria junior) ed avrà inizio non prima delle 9.30 ora italiana.

La diretta tv della finale degli Australian Open 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su Nove soltanto in caso di presenza di Sinner, mentre la diretta streaming sarà disponibile in streaming gratuito su nove.tv soltanto in caso di presenza di Sinner, ed in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro sarà assicurata da OA Sport.

PROGRAMMA FINALE AUSTRALIAN OPEN 2026

Domenica 1° febbraio

Non prima delle 9.30 ora italiana Carlos Alcaraz (Spagna,1)-Jannik Sinner (Italia, 2)/Novak Djokovic (Serbia, 4)

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Nove in caso di presenza di Sinner.

Diretta streaming: in streaming gratuito su nove.tv in caso di presenza di Sinner, in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.