Quando gioca Sinner con Alcaraz e Auger Aliassime? Orari, programma, tv, streaming

Jannik Sinner non giocherà match ufficiali prima degli Australian Open, ma giocherà due incontri d’esibizione prima del primo torneo stagionale del Grand Slam: sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 8.00 italiane, alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre incontrerà il canadese Felix Auger-Aliassime venerdì 16 gennaio, alle ore 7.00 italiane, alla Rod Laver Arena di Melbourne.

In Corea del Sud si terrà il primo incrocio stagionale tra i primi due tennisti del ranking ATP, che hanno fatto la scelta comune di non disputare tornei ufficiali prima degli Australian Open, rimandando l’esordio direttamente al torneo del Grand Slam in programma a Melbourne da domenica 18 gennaio, mentre la sfida con il nordamericano arriverà nell’ambito della Opening Week degli Australian Open 2026 di tennis, dove l’azzurro giocherà l’ultimo incontro di preparazione prima dell’esordio ufficiale stagionale.

Per il match con Alcaraz la diretta tv sarà fruibile su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre per la partita con Auger-Aliassime è da definire. La diretta streaming dell’incontro con Alcaraz sarà disponibile su SuperTenniX, Sky Go, NOW, mentre per la sfida con Auger-Aliassime è da definire, ma è possibile che la partita venga trasmessa in streaming su discovery+ ed Eurosport, broadcaster detentori dei diritti degli Australian Open. La Diretta Live testuale di entrambi i match d’esibizione sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ESIBIZIONI SINNER 2026

Sabato 10 gennaio – Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud)

Ore 8.00 italiane: Jannik Sinner (Italia) – Carlos Alcaraz (Spagna) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, differita ore 22.00 su TV8 HD

Venerdì 16 gennaio – Rod Laver Arena di Melbourne (Australia)

Ore 7.00 italiane: Jannik Sinner (Italia) – Felix Auger-Aliassime (Canada) – Diretta tv da definire

PROGRAMMA ESIBIZIONI SINNER 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Sinner-Alcaraz su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, differita ore 22.00 su TV8 HD, per Sinner-Auger-Aliassime da definire.

Diretta streaming: per Sinner-Alcaraz su SuperTenniX, Sky Go, NOW, differita ore 22.00 su tv8.it, per Sinner-Auger-Aliassime da definire. È possibile che la partita venga trasmessa in streaming su discovery+ ed Eurosport, broadcaster detentori dei diritti degli Australian Open.

Diretta Live testuale: per entrambi i match su OA Sport.