Quando gioca l’Italia agli Europei di calcio a 5 2026? Orari partite, avversarie, tv, streaming

L’inizio degli Europei 2026 di calcio a 5 è sempre più vicino. Una rassegna itinerante – la 13esima della storia del futsal – che si giocherà dal 21 gennaio al 7 febbraio, fra Lettonia, Lituania e Slovenia vedendo le migliori 16 nazioni del “Vecchio Continente” sfidarsi per arrivare sino alla gloria.

Fra queste vi sarà anche l’Italia che, dopo aver superato il tostissimo spareggio playoff contro il Kazakistan, è approdata alla fase finale della competizione.

Gli azzurri sono stati sorteggiati nel Girone D, che si giocherà a Lubiana. Insieme a loro vi sono: il fortissimo Portogallo, campione in carica, la Polonia e l’Ungheria. I lusitani verranno affrontati dall’Italia il 24 gennaio alle ore 14.30, i polacchi invece il 27 gennaio alle ore 20.30, e i magiari il 29 gennaio sempre alle ore 20.30.

Di seguito le avversarie, il calendario, gli orari, e le partite dell’Italia agli Europei di calcio a 5. Tutte le gare degli azzurri saranno visibili in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play, mentre tutte le altre partite saranno visibili gratuitamente in streaming su uefa.tv. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale di tutte le partite per non perdervi neppure un’emozione dei match.

CALENDARIO ITALIA EUROPEI CALCIO A 5 2026

Gruppo D

Italia-Portogallo: sabato 24 gennaio, ore 14.30

Italia-Polonia: martedì 27 gennaio, ore 20.30

Italia-Ungheria: giovedì 29 gennaio, ore 20.30

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO A 5 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (partite dell’Italia)

Diretta streaming: Rai Play (partite dell’Italia), uefa.tv (tutte le altre partite in streaming gratuito)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite dell’Italia)