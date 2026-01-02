Quando gioca Jannik Sinner al Million Dollar 1 Point Slam 2026: come funziona e dove vederlo in tv

Jannik Sinner sarà tra i protagonisti del “Million Dollar 1 Point Slam”, nuovo evento-esibizione in programma nella settimana che precede l’inizio degli Australian Open 2026 (18 gennaio – 1° febbraio). Il numero uno del tennis italiano prenderà parte a questa iniziativa innovativa dopo aver affrontato, il 10 gennaio a Seul (Corea del Sud), l’amico e rivale Carlos Alcaraz in una partita dimostrativa. L’altoatesino tornerà quindi in campo il 14 gennaio, nuovamente insieme allo spagnolo e ad altri grandi nomi del circuito.

Il Million Dollar 1 Point Slam si presenta come un format completamente inedito, caratterizzato da un montepremi complessivo di un milione di dollari. Oltre a Sinner e Alcaraz, il cast stellare includerà Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime, e alcune delle migliori giocatrici del circuito WTA come Jasmine Paolini, Coco Gauff, Iga Swiatek, Naomi Osaka e Zheng Qinwen.

La formula del torneo è tanto semplice quanto spettacolare: ogni match sarà deciso da un solo punto. Il tabellone sarà a eliminazione diretta, mentre la scelta tra servizio e risposta verrà stabilita con il metodo “carta, sasso o forbici”. Chi vince il punto passa il turno, chi lo perde viene eliminato.

In totale scenderanno in campo 32 partecipanti, suddivisi tra 16 tennisti professionisti e 16 dilettanti provenienti da tutta l’Australia, tutti con la possibilità di conquistare una parte del ricco prize money. Un evento pensato per unire spettacolo, innovazione e promozione del tennis, offrendo al pubblico un antipasto unico in vista degli Australian Open 2026.

La copertura televisiva e streaming del Million Dollar 1 Point Slam è da definire. Si potrebbe ipotizzare che la competizione possa essere trasmessa da Discovery+/Eurosport, che detiene i diritti degli Australian Open.

Mercoledì 14 gennaio (orario italiano)

Ore 07:00 Million Dollar 1 Point Slam alla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia)

Diretta tv: da definire

