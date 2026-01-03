Quando corre Van der Poel nella Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven: orario, programma, streaming

La stagione del grande ciclocross internazionale entra sempre più nel vivo; i corridori si avvicinano all’appuntamento clou dei Mondiali, competizione in programma dal 30 gennaio al 1 febbraio. La Coppa del Mondo torna in pista domani, 4 gennaio, a Zonhoven per disputare la nona tappa sulle dodici previste dal calendario.

La gara élite maschile, il via è previsto alle 15:10, rappresenta certamente il piatto forte di giornata. Mathieu van der Poel sembra ormai un cannibale insaziabile che nessuno riesce a fermare e punterà, senza esitazione alcuna, a dilatare ulteriormente la sua impressionante serie di successi consecutivi.

I suoi rivali avranno però un motivo in più per cercare di infliggere il primo dispiacere stagionale all’inarrestabile fuoriclasse olandese: c’è in palio, infatti, la prima posizione della classifica generale dopo la fine anticipata della stagione per Laurens Sweeck, costretto ai box da un infortunio patito nella gara di Loenhout.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven non sarà trasmessa in diretta tv, ma RaiSport+ HD proporrà la trasmissione in differita delle gare élite alle 20:30 e alle 21:50. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay Sport 1 e Discovery+. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle due gare élite.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS ZONHOVEN 2026

4 gennaio

13.40 Gara élite donne

15.10 Gara élite uomini

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2026, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport