Puppo: “Sinner finora è come se non avesse giocato. Ho visto un Alcaraz molto tirato”

Nuovo appuntamento con Tennismania, la rubrica quotidiana di OA Sport TV che va a commentare gli eventi accaduti in questi Australian Open. Vittorie importanti per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: andiamo ad ascoltare le parole di Dario Puppo.

Su Novak Djokovic che ha vinto con Maestrelli: “Intanto dico che Djokovic l’ho visto meglio che non la passata stagione. A me sembra in una buona condizione, non ha avuto nessun passaggio a vuoto. Comunque è sempre stato sul pezzo . Fisicamente ha detto anche lui che sta bene. Maestrelli è stato contento, giustamente di aver fatto partita più lunga possibile con Djokovic. Per tutti e due è stata ottima la partita. Il servizio è proprio un orologio svizzero, sempre a 191, 93, 95 e tendenzialmente va sempre su quegli angoli. Mi è piaciuto Djokovic, devo dire la verità. Più di quello non è che si poteva fare, sinceramente. Quindi bene Maestrelli, che adesso deve lavorare su quel dritto e anche su altri aspetti, chiaramente non solo quello”.

Parlando di Darderi: “Ha tanta fame di volersi migliorare. Il servizio lo sta migliorando. Va detto che è stato molto impegnato Baez nelle ultime settimane, quindi comunque, alla lunga, giocare tanto e vincere partite importanti, spostarsi comunque da un posto all’altro, forse un po’ può aver lasciato il segno”.

Su Alcaraz: “Chiaro che il lavoro che ha fatto nella preparazione, guardandolo, quando anche lo si è visto allenarsi senza maglietta, mi dà la sensazione che sia molto tirato”.

Su Sinner: “Per ora è come se non avesse giocato, set molto brevi. L’unico avversario della prima settimana, se dovesse giocare di giorno, è il caldo, visto che sono previste temperature molto alte”.

Sulla conferenza di Federer: “Ha voluto dire quella cosa, il pensiero ‘quando ho visto la partita che ero presente lì, ne abbiamo già parlato, Dimitrov che va avanti con Sinner, ho capito come avrei potuto affrontarlo io’ e questa cosa non l’ha detta di Alcaraz. Federer se lo coccola per averlo alla Laver Cup. Anche se non gli farà mai da coach, anche le sue parole possono essere utili. Hanno anche giocato a golf assieme. Comunque ci sono contatti continui mi pare di capire”.

Su Musetti-Machac: “Se il ceco dura, visto che può saltar per aria fisicamente. A me piace”. Parlando dell’azzurro: “I problemi che sta vivendo nello staff tecnico credo che possano fargli scattare quel qualcosa a livello mentale per fargli pensare meno alla partita. Può essere un torneo che può dare un filo di elementi in più. Non è facile giocare da 5 del mondo, con una classifica che può migliorare”.

