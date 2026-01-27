Puppo: “Djokovic sperava nel ritiro di Sinner? Plausibile. Jannik inizia a dare fastidio a tanti”

Una giornata trionfale per il tennis italiano agli Australian Open 2026. Lorenzo Musetti, infatti, ha aperto il programma rifilando un secco 3-0 a Taylor Fritz e si è guadagnato i quarti di finale contro Novak Djokovic. Dall’altra parte, invece, Jannik Sinner ha vinto agevolmente il derby contro Luciano Darderi e ora se la dovrà vedere, come capita spesso negli Slam, contro lo statunitense Ben Shelton. Di questo e molto altro si è parlato nel corso della puntata odierna di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo, conduttore della trasmissione e giornalista di Eurosport, inizia facendo il bilancio del torneo ‘down under’: “Stiamo entrando nel momento clou dell’Australian Open e si prospettano partite interessanti anche al femminile. Ovviamente nel torneo maschile abbiamo due protagonisti italiani e siamo curiosi di vedere dove potranno arrivare perchè non vorranno certo fermarsi ai quarti di finale”.

Si parte dalla splendida vittoria di Musetti contro Fritz. “Il toscano sta mettendo in mostra una crescita importante. Aveva il vantaggio di avere meno punti da difendere rispetto ad altri e lo sta sfruttando. Non sarebbe, nel caso, il terzo incomodo in cima al ranking. Sarebbe davvero il terzo. Lo ha dimostrato anche l’anno scorso tra US Open e ATP Finals. Il problema delle bestemmie? Ora in molti lo vedono protagonista. Ci sono polemiche e mi dispiacciono. Purtroppo ci si concentra su queste cose invece che sulle partite. Meglio pensare a come gioca. Sul rovescio lo conosciamo, mentre sul dritto è cresciuto tanto. Ormai è solido e anche sul dritto ha alzato i giri”.

Shelton sarà il prossimo avversario di Sinner. Cosa aspettarsi dallo statunitense? “Sta cercando, e ci sta anche riuscendo, di mettere insieme tante cose. Lo sta facendo bene. Contro un Sinner che serve così e risponde meglio di lui, cosa può fare? Sinner a mio parere è quello rimasto in gara che può alzare di più il proprio gioco. Ovviamente il caldo potrebbe farsi sentire. Contro Shelton vedo che lo statunitense, nonostante sia un mancino, abbia problemi a livelli di schemi, non risultando in grado di metterlo in difficoltà. Un set potrà anche vincerlo, ma Jannik sta servendo troppo bene e tiene gli avversari troppo lontani. Penso ci saranno un paio di tie break ma le chance di togliere il servizio all’americano ci saranno”.

Uno “spauracchio” del torneo soprattutto per quanto riguarda domani, sarà la colonnina di Mercurio: “Se davvero domani il caldo sarà così pesante, con punte di 45°, possiamo dire che agli italiani è andata bene dato che giocheranno mercoledì che, sulla carta, sarà più fresco. Vedremo cosa decideranno di fare gli organizzatori per far fronte ad una situazione preoccupante. Si sono già viste temperature paurose, ma penso che alle 13:30 chiuderanno il tetto. Penso che invece mercoledì Djokovic sarà in serale e Sinner di giorno”.

Sull’altoatesino si apre una discussione extra-campo: “Sinner inizia a dare fastidio a molti? Secondo me c’è del vero in questa affermazione. Gli americani o il fratello di Murray, per citarne uno, sono esagerati nell’analizzarlo. Sono di una ignoranza…! Quando hanno detto che ha fortuna, favoritismi o ha fatto richieste per giocare alla sera… non è vero niente! Lui non fa quelle cose. Non chiede cose particolari ma loro insinuano. La forza di Jannik è proprio di non cambiare, di non chiedere. Penso sia una delle sue forze. I rivali? Un giornalista francese ha parlato di Djokovic che, davanti alla tv, sperava nel suo ritiro contro Spizzirri? Penso sia plausibile, Nole è famelico e vuole sempre vincere”.

Tra i match che vivremo domani c’è un quarto di finale tutto da valutare: “Alcaraz contro DeMinaur? Penso che non sarà una esibizione ma in quella che c’è stata qualche giorno fa abbiamo visto un antipasto. Lo spagnolo a mio parere non può perdere contro l’australiano. Vincerà anche Gauff nel torneo femminile. Se Tien batte Zverev invece è l’avversario che potrebbe dare più problemi ad Alcaraz”.

