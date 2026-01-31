Puppo: “A Sinner è mancata la ‘cazzimma’. Alcaraz è un animale da gara che si aggrappa alla partita”

Dario Puppo, conduttore insieme a Guido Monaco e Massimiliano Ambesi di TennisMania – trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport – ha commentato la ricchissima giornata dedicata alle semifinali maschili degli Australian Open, terminate con la vittoria contro ogni pronostico di Novak Djokovic su Jannik Sinner e con il successo di un Carlos Alcaraz modalità survivor sul tedesco Alexander Zverev.

“Fino ad adesso era stato un torneo anomalo – ha detto Puppo – Non ci sono state grandi battaglie, set decisivi se ne sono visti pochi, oggi però abbiamo visto tanto. Volevo partire dal fatto che la chiave per raccontare le partite è che per un motivo o per un altro chi ha vinto, come ha detto Sinner in conferenza stampa, aveva un pizzico di motivazione in più. La motivazione di Alcaraz e di Djokovic era tanta”.

Il giornalista è poi entrato nel dettaglio: “Ho visto la partita di Djokovic come un incrocio tra le ATP Finals del 2023 e la Finale di Wimbledon contro Federer. Lui stesso dice di non spiegarsi come ha fatto a vincere certe partite. Con Musetti ci rimane male, l’ha vissuta come una sconfitta. L’ho trovato simile a Torino perché lui sa di essere fuori, ed invece batte Alcaraz e Sinner; mi chiedo come ha fatto a tornare in quella versione. Jannik ha detto di avere imparato che l’extra motivazione serve. Ma le statistiche prodotte sarebbero state sufficienti per vincere. Nole è stato bravo a giocare le palle break. Lui non può essere considerato un cigno nero, è il più vincente della storia. Quando vede una situazione favorevole ci prova. Non credevo potesse vincere. Ad inizio torneo ho detto che mi dava la sensazione che tirasse più forte con il dritto. Poi ci sono le situazioni. Jannik tra le righe ha fatto capire di essere un po’ come nella situazione post US Open: gli mancava la cazzimma. Con quell’animale di Alcaraz avrebbe fatto di tutto per aggrapparsi alla partita. Alcaraz ha detto che non ha chiesto il medical timeout, ma il fisioterapista. E’ quest’ultimo che ha fatto la stupidata: poteva massaggiarlo tra i cambi di campo, Zverev non si sarebbe arrabbiato e recuperava comunque“.

Il telecronista ha poi proseguito: “Nell’angolo di Djokovic si sono commossi, fa capire che non erano pronti a qualcosa del genere. Noi non possiamo capirlo, ma questo signore qui ha fatto qualcosa che si sono permessi in pochissimi. E’ come se con questo torneo lui abbia raggiunto gli altri due nell’ultima spiaggia dorata d’Australia. Federer ha vinto l’ultimo Slam lì. Qui tutti e tre i grandi hanno trovato qualcosa di speciale alla fine della carriera. L’atmosfera che si è creata in Arena lui l’ha vissuta in modo particolare. C’è chi insiste sul fatto che noi dobbiamo ammettere i nostri errori. Dopo la partita con Musetti non potevo mai immaginarmi qualcosa del genere”.

Puppo è quindi tornato sull’interessante argomento della motivazione: “Sinner era mezzo stordito in conferenza stampa, ma ha parlato di extramotivazione che lui non ha calcolato: noi non ci rendiamo conto che quando hai a che fare con un animale come Alcaraz sai che la via di fuga la trova. Zverev si è detto contento perché ha giocato al livello di Alcaraz. Ha giocato alla pari. Bisogna ragionare sulle motivazioni. Il tennis è un gioco incredibile. Non basta essere il più bravo tecnicamente o il più forte mentalmente. Dal punto di vista estetico a parte un paio di momenti in un paio di partite (vedi Alcaraz che gioca con una gamba sola da fermo) non ci sono state tante cose belle. Non era la norma quello che stavamo vedendo, ma non lo sono neanche queste due partite. Potevano perdere sia Alcaraz che Djokovic. C’è stato questo video di Nole nella conferenza post Musetti in cui gli si viene chiesto se dopo Federer e Nadal stesse rincorrendo Alcaraz e Sinner. Lui ha risposto: in mezzo cosa è successo? Lui trae energia da questo tipo di cose. Noi qui scherziamo, ma sappiamo chi è Djokvoic, è difficile solo paragonarlo con altri grandi di altri sport. Ci si chiede perché in conferenza stampa si facciano delle domande del genere, anche se il collega non voleva essere cattivo”.

E in ottica finale Puppo segue la logica: “Normale che sia favorito Alcaraz, se c’è un avversario da affrontare nell’unico Slam ancora non vinto, il più ostico è proprio lui. Riguardo Sinner, sono curioso di vedere i grandi tornei. Dopo Shanghai Sinner fa l’esibizione, poi vince Vienna, poi Bercy e le ATP Finals che ha vinto due edizioni di seguito senza concedere nulla. Poteva fare il terzo titolo in Australia, solo Nole o Alcaraz potevano fermarlo. Parliamoci chiaro: davvero al di là di tutto si può essere sorpresi per quello che ha fatto Nole? Stiamo parlando di Djokovic”.