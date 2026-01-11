Tennis
Problema fisico per Lorenzo Musetti nella finale a Hong Kong: perché ha chiesto l’intervento del fisioterapista
Non riesce a brindare con il primo trionfo del nuovo anno Lorenzo Musetti. Nella finale del torneo ATP 250 di Hong Kong il kazako Alexander Bublik piega il giocatore toscano 7-6 (2) 6-3. L’italiano affronta però il match con una forma fisica che non è certamente ideale e deve ricorrere all’intervento del fisioterapista.
Nel corso dell’incontro il nuovo numero cinque del mondo lamenta infatti un indolenzimento al braccio destro e ricorre, come prima opzione, all’intervento del medico. La pastiglia somministrata dal dottore non sortisce però gli effetti sperati e il fastidio continua.
Musetti, a quel punto, sceglie di ricorrere all’aiuto del fisioterapista. L’intervento arriva sul 3-2 del secondo set, ma non riesce ad attenuare il problema per un giocatore che non trova la forza per ribaltare l’inerzia di un confronto nel quale il suo rivale lo mette a duro prova.
Da capire ora se Lorenzo Musetti potrà scendere in campo nell’imminente finale di doppio con l’amico Lorenzo Sonego oppure se dovrà, a malincuore, la scelta di rinunciare per evitare di pregiudicare il percorso di avvicinamento agli Australian Open.