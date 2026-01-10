Primi allenamenti agli Australian Open. Sinner e Alcaraz in arrivo, Berrettini già a Melbourne

Nella notte australiana Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arriveranno direttamente da Seul verso Melbourne. Destinazione allenamenti degli Australian Open, dalle parti di Melbourne Park. La ruota parte e già non si ferma, perché i primi due giocatori del mondo hanno tutto l’interesse a garantirsi alcuni giorni di preparazione prima dell’evento che inaugura il 2026 a livello Slam.

Ma non soltanto loro si allenano già sui campi del complesso che, dal 1988, ospita uno dei quattro più importanti eventi annuali del contesto tennistico. Anzi, c’è chi si è già visto oggi. Matteo Berrettini, infatti, si è allenato nel pomeriggio Down Under in compagnia del ceco Jiri Lehecka sul campo 18. Una buona notizia, in sostanza: il romano sta bene.

E, del resto, non è neppure misterioso il motivo di tanto far presto da parte dell’ex finalista di Wimbledon: per lui, così come per Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, ci sarà il Kooyong Classic nell’ex sede degli Australian Open, quando questi si giocavano su erba (fino al 1987). Ovviamente adesso la superficie è la stessa di qualche chilometro più in là.

In sostanza, pian piano prende forma quello che accade, e accadrà, in quel di Melbourne con il meglio del tennis globale. E, in quest’occasione, anche con una presenza italiana che può essere destinata a fare tanto, anzi tantissimo rumore, considerate le premesse di partenza. Scene cui non eravamo abituati, ma che stanno esaltando torneo dopo torneo.