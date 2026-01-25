Porsche firma il tris nella 24 Ore Daytona

Terza affermazione consecutiva per Porsche Penske Motorsport nella Rolex 24 at Daytona. Felipe Nasr/Julien Andlauer/Laurin Heinrich si impongono nella 64ma edizione della competizione americana battendo al termine di un finale emozionante la Cadillac n. 31 Whelen Engineering e la BMW n. 24 Team WRT.

Porsche ha dominato la scena sin dai primi giri con la 963 n. 6 e successivamente con la n. 7. Nasr, a segno anche nel 2024 e nel 2025, si trionfa con Andlauer ed Heinrich ha tagliato il traguardo con 1 secondo e mezzo di margine nei confronti della Cadillac di Earl Bamber/Jack Aitken/Frederik Vesti/Connor Zilisch.

Aitken ha tentato nel finale di impensiere Nasr, meritatamente primo sotto la bandiera a scacchi. BMW ha completato invece la Top3 con l’equipaggio n. 24 composto da Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor/Robin Frijns/René Rast.

Sconfitta Acura ed Aston Martin al termine di un evento segnato dalla nebbia. La scarsa visibilità durante la notte ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la prova a lungo, la Safety Car è stata in pista consecutivamente per sei ore e trentadue minuti.

Connor De Phillippi/Neil Verhagen/Max Hesse/Dan Harper svettano in GTD PRO con la BMW M4 GT3 EVO n. 1 Paul Miller Racing, mentre in GTD festeggia la Mercedes AMG GT3 EVO n. 57 Winward Racing di Russell Ward/Phillip Ellis/Indy Dontje/Lucas Auer. Menzione finale per George Kurtz/Malthe Jakobsen/Toby Sowery/Alex Quinn, in azione con l’ORECA 07 Gibson LMP2 n. 04 di CrowdStrike Racing by APR.

L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, il campionato americano più importante riservato alle GT ed ai prototipi, continuerà il prossimo marzo con la prestigiosa 12 Ore di Sebring.