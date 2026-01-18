Pirovano: “Non l’ho sciata male. Avrei potuto osare di più su alcuni punti”

Laura Pirovano si conferma uno degli elementi di punta della velocità azzurra. Nel Super femminile della Coppa del Mondo di sci alpino di Tarvisio, gara vinta dalla tedesca Emma Aicher davanti alla statunitense Lindsey Vonn e alla ceca Ester Ledecka, la sciatrice italiana termina decima.

Pirovano taglia il traguardo con il tempo di 1’15”30. La giornata non ha rispecchiato le migliori prestazioni di un’atleta a cui manca solo la continuità sul podio per essere tra le Top 5 della scena internazionale. L’azzurra non era nelle migliori condizioni, ma non scia assolutamente una brutta gara, anche se, per sua stessa ammissione, avrebbe potuto osare qualcosa di più in alcuni punti.

Sulla prestazione odierna: “Con il numero uno faccio sempre fatica. Volevo cercare di conservare energie: non l’ho sciata male. Secondo me però ci sono dei punti sui quali, vedendo le discese delle altre atlete, avrei potuto osare di più. Non ero in condizioni fisiche ideali e ho preferito cercare una sciata solida“.

L’avvicinamento alle gare di Crans Montana: “Finalmente un po’ di riposo. Sfrutterò queste due settimane per riposare e prepararmi per arrivare nel migliore dei modi al fine settimana di Crans Montana, una pista che mi piace davvero molto”.