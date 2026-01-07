Piacenza si salva al golden set e avanza in CEV Cup! Brividi con il Ceske, poi Bovolenta e compagni vincono lo spareggio

Piacenza si è qualificata con il brivido agli ottavi di finale della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. I Lupi sono stati costretti a giocare il golden set sul campo del Ceske Budejovice e l’hanno spuntata soltanto ai vantaggi, salvandosi da una situazione davvero critica e che poteva costare l’eliminazione dall’evento continentale già al primo turno.

Dopo aver vinto il confronto d’andata per 3-1 di fronte al proprio pubblico del PalaBanca, gli emiliani erano obbligati a conquistare almeno due set nel ritorno dei sedicesimi di finale andato in scena alla Sportovni Halle. I cechi si sono però scatenati e si sono imposti per 3-1 (26-24; 18-25; 25-17; 25-22) ed è così servito il parziale di spareggio per decidere chi meritasse di proseguire la propria avventura.

Dopo 26 minuti di autentica battaglia, i ragazzi di coach Dante Boninfante l’hanno spuntata per 19-17 e si sono così meritati l’ottavo di finale da disputare contro il Rio Duero Soria (gli spagnoli hanno usufruito di un bye). Piacenza resta tra le grandi favorite per la conquista del trofeo insieme ai turchi del Fenerbahce Istanbul, ai polacchi dello Jastrzebski Wegiel e ai turchi dell’Olympiacos, ma servirà del tempo per dimenticare lo spavento odierno.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Alessandro Bovolenta (20 punti, 2 ace, 59% in attacco) e gli schiacciatori José Gutierrez (18) e Lukas Bergmann (17) sotto la guida di Paolo Porro, al centro hanno giocato Francesco Comparoni (6 punti, 2 muri) e Joris Seddik (8 punti, 3 muri), il libero Luca Loreti ha chiuso con il 71% in ricezione. Tra le fila del Ceske Budejovice, i migliori sono stati Tomas Brichta (16), Aleksandar Okolic (12) e Josef Lestina (11).