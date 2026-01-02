Pessime notizie per Wout Van Aert: infortunio alla caviglia e stagione di ciclocross finita

Si chiude nel peggiore dei modi la stagione ciclocrossistica di Wout Van Aert, costretto ad operarsi per un serio infortunio alla caviglia destra in seguito ad un incidente avvenuto sotto la neve a Mol nel corso della quinta tappa del circuito Exact Cross 2025-2026. Il corridore belga dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nella giornata di sabato 3 gennaio e rimarrà ai box per diverse settimane.

“Dopo la caduta nella gara di ciclocross di Mol, Wout van Aert ha riportato la distorsione della caviglia destra e una piccola frattura. Sabato verrà operato, dopodiché si concentrerà sul recupero. Purtroppo, questo significa che la sua stagione di ciclocross è finita“, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Visma Lease a Bike per rendere nota l’entità dell’infortunio.

“Sono molto deluso di dover concludere la mia stagione di ciclocross in questo modo. Mi sentivo sempre meglio, anche oggi a Mol. Non vedevo l’ora di correre la gara di Zonhoven e i Campionati nazionale del Belgio. Ma ora mi concentrerò sul recupero e, più avanti, sulla preparazione della stagione su strada“, il commento di Van Aert. Per il momento non sono stati definiti i tempi di recupero, ma sembra difficile immaginare il ciclista belga tra i protagonisti nelle Classiche del Nord primaverili.