Perugia esce dalla morsa del Guaguas di Juantorena: Giannelli manda tutti in doppia cifra, poker in Champions League

Perugia ha sconfitto il Guaguas Las Palmas per 3-1 (26-24; 25-19; 21-25; 25-20) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League di volley maschile, confermandosi al comando del gruppo C con quattro affermazioni (11 punti) davanti ai tedeschi del Berlin Recycling Volleys (tre successi, 8 punti). I Campioni del Mondo hanno compiuto un passo importante verso la conquista matematica del primo posto, l’unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (la seconda classificata disputerà i playoff).

Dopo aver sudato nel confronto d’andata disputato alle Canarie, dove l’hanno spuntata soltanto al tie-break, i Campioni d’Europa hanno faticato anche di fronte al proprio pubblico del PalaBarton: sul 24-24 del primo set hanno fatto la differenza la parallela di Plotnytskyi e il muro di Russo; nel secondo parziale ci hanno pensato un primo tempo di Russo e un ace di Giannelli a propiziare un allungo (19-16) prima del finale in cui sono stati Ishikawa, Ben Tara e Loser a dettare legge; gli iberici hanno riaperto la contesa con un grande terzo set, ma nel cuore del quarto ci hanno pensato Plotnytskyi e Loser a lanciare lo strappo risolutivo.

Il palleggiatore Simone Giannelli (3 punti) ha mandato in doppia cifra ben cinque compagni di squadra: l’opposto Wassim Ben Tara (16 punti, 3 ace), gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi (16 punti, 2 ace) e Yuki Ishikawa (12), i centrali Roberto Russo (10) e Agustin Loser (12 punti, 5 muri), il libero Marco Gaggini è andato a referto con il 40% di ricezione positiva. Al Guaguas non è bastato l’eterno Osmany Juantorena (17 punti), in luce anche Nicolas Bruno (17) e Francisco Bezerra (16).