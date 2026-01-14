Perché oggi non ci sarà lo sci alpino: arriva il taglio del programma a Wengen

Oggi mercoledì 14 gennaio si sarebbe dovuta svolgere la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Alle ore 12.30 non ci sarà però attività sulla mitica pista del Lauberhorn, uno degli scenari più iconici e famosi del Circo Bianco: gli organizzatori hanno infatti deciso di cancellare il test, consentendo agli atleti di osservare un giorno di relativo riposo (avranno spazio per l’allenamento).

Il motivo di questa scelta è presto detto: la prima prova, andata in scena martedì, si è conclusa in maniera soddisfacente e così si è ritenuto che non fosse necessario imbastire un nuovo test a distanza di ventiquattro ore su un tracciato decisamente lungo e impegnativo. Il prossimo appuntamento sulle nevi svizzere è dunque previsto per giovedì 15 gennaio (ore 12.30), quando andrà in scena una nuova prova cronometrata, che a questo punto diventa seconda e non terza.

Dopo l’ultimo test, ci si proietterà verso l’intensissimo fine settimana di gare: si incomincerà con il superG di venerdì 16 gennaio (ore 12.30), si proseguirà sabato 17 gennaio (ore 12.30) con la mitica discesa libera di Wengen (uno dei capisaldi del massimo circuito internazionale itinerante, decisamente iconica e tra le più prestigiose dell’anno insieme a quella di Kitzbuehel), si concluderà domenica 18 gennaio con uno slalom (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.00).

PERCHÉ OGGI NON C’È LO SCI ALPINO?

La seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen è stata cancellata: il primo test disputato martedì 13 gennaio è stato ritenuto soddisfacente e ha portato ad annullare l’evento odierno.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO A WENGEN

Giovedì 15 gennaio (ore 12.30): seconda prova cronometrata della discesa libera.

Venerdì 16 gennaio (ore 12.30): superG.

Sabato 17 gennaio (ore 12.30): discesa libera.

Domenica 18 gennaio (ore 10.00 e ore 13.00): slalom.