Perché Musetti-Djokovic vale la top3 nel ranking ATP! Scontro diretto agli Australian Open

Nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis ci sarà la sfida tra l’azzurro Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic: l’italiano ha già ampiamente migliorato il risultato ottenuto lo scorso anno e dovrà difendere il terzo posto virtuale del ranking ATP, confermato dopo il quarto turno del primo torneo stagionale del Grand Slam.

L’azzurro, infatti, al termine del torneo di Melbourne, scarterà nell’aggiornamento di lunedì 2 febbraio i 100 punti conquistati lo scorso anno, ma con i quarti di finale ne ha ottenuti 400. Musetti, sfruttando gli scarti più onerosi dei tennisti che lo precedono nella graduatoria ufficiale rilasciata lunedì scorso, guadagna due posizioni e si attesta così al terzo posto.

Resta alle spalle dell’italiano per 25 punti il serbo Novak Djokovic, che ne scarta 800 per la semifinale dello scorso anno: lo scontro diretto previsto mercoledì 28 gennaio ne metterà in palio ben 400, permettendo al vincitore di approdare in semifinale da numero 3 virtuale del mondo, in attesa dei risultati del tedesco Alexander Zverev e di tutti gli altri inseguitori.

RANKING ATP LIVE AL 26 GENNAIO

1 Alcaraz Carlos 12050

2 Sinner Jannik 9700

3 Musetti Lorenzo 4405

4 Djokovic Novak 4380

5 Zverev Alexander 4205

6 De Minaur Alex 4080

7 Fritz Taylor 3940 (eliminato)

8 Auger-Aliassime Felix 3725 (eliminato)

9 Shelton Ben 3400

10 Bublik Alexander 3235 (eliminato)

…

12 Ruud Casper 2945

…

23 Darderi Luciano 1789

24 Tien Learner 1710